La venezolana Amanda Dudamel es acusada de haber plagiado el vestido que usó en Miss Universo

Amanda Dudamel está envuelta en la polémica, pero esta vez no solo por haber quedado con el segundo lugar de Miss Universo 2022, sino porque fue acusada de plagio por el diseñador Samy Gircherman, quien aseguró que la representante de Venezuela en el certamen de belleza utilizó un diseño suyo sin autorización.

La venezolana Amanda Dudamel de 23 años sigue dando de qué hablar tras su participación en la edición número 71 de Miss Universo, pues además de haberse colocado como una de las favoritas para llevarse la corona, hace unos días manifestó estar completamente de acuerdo con el resultado en dicho concurso y muy orgullosa de haber llegado tan lejos.

Pero la felicidad nuevamente fue opacada por las declaraciones del diseñador Samy Gircherman, quien durante una entrevista para ‘El Gordo y la Flaca’ alzó la voz para denunciar un posible plagio, pues de acuerdo con su explicación, el vestido que usó Dudamel la noche del pasado 14 de enero fue creado por él.

“Primero me quité los lentes y me los volví a poner porque no podía creer. Entré en shock, inmediatamente lo identifiqué si yo soy el creador de una de estas piezas el año pasado y veo a la chica que está representando a Venezuela con una pieza exactamente igual. Me quiero imaginar que le mostraron la foto de un vestido y se enamoraron de los colores, del mismo bordado y se lo hicieron”, comentó, aunque también aceptó que la parte superior de diseño es muy diferente al suyo.

Miss Venezuela Amanda Dudamel en Miss Universo 2022. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images.

Sin embargo, se sabe que fue la misma Amanda Dudamel quien habría colaborado en la creación de la prenda diseñada por Nidal Nouaihead, pues se graduó como diseñadora de modas, inclusive poco antes de su participación en Miss Universo lanzó una colección cápsula de 5 piezas.

Tras la controversia generada la representante de Venezuela fue entrevistada por Lili Estefan y Raúl de Molina en donde lamentó la confusión, destacando que su vestido es muy diferente y la parte de arriba es una clara prueba de que no existe plagio.

“Para decir que es una copia tiene que ser exactamente igual y si ustedes ven los dos vestidos, miren la majestuosidad del vestido que yo estaba usando en la parte de arriba, las mangas fueron totalmente diseñadas para la ocasión; que la parte de abajo sea igual, y por ser una tela igual, tú no puedes decir que es una copia”, apuntó.

Asimismo, explicó que el hecho de que se haya utilizado un textil prefabricado no quiere decir que sea una copia, pues tal como Sammy lo dijo, “la parte de abajo era exactamente igual porque es un textil prefabricado que ambos compraron, la parte de arriba fue lo que se diseñó y Nidal le dio la mejor interpretación que existe para esta tela”.

