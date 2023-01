Ximena Navarrete enfrenta el escándalo por supuesto fraude en Miss Universo

La controversia generada durante la emisión número 71 de Miss Universo el pasado 14 de enero sigue dando de qué hablar, pues lo que para muchos se trató de un fraude, ha sido desmentido por algunos miembros del jurado, una de ellas fue la ex reina de belleza mexicana Ximena Navarrete.

Y es que, luego de que Myrka Dellanos saliera a defenderse de los fuertes señalamientos en los que aseguraron había vendido su voto para que ganara Miss USA, ahora fue la ex Miss Universo 2010 Ximena Navarrete, quien enfrentó el escándalo.

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram en donde la modelo y actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, desmintió que la coronación de R’Bonney Gabriel se haya tratado de un fraude, pues realmente contaba con la preparación suficiente para ser reconocida como actual embajadora de la belleza universal.

“Es hermosa, está súper preparada y así como le tocó ganar a ella este año, porque así pasa, y otros países se quedan inconformes, solamente les puedo decir que somos un jurado votando en una máquina, en una computadora, que los números y lo que ponemos se va directamente, o sea, no hay manera ni de moverlo, ni de tratar de arreglar algo, son números que quedan muy claros registrados, entonces no hay manera de que esto sea algo ilegal o mal hecho“, comentó.

En la serie de videos, explicó que en esta ocasión ella únicamente fue jurado para el programa en vivo, por lo que no tuvo oportunidad de elegir a las participantes que llegaron al top 16.

“A mí me tocó ser parte del jurado en la parte final, de ese top 16 es cuando empiezo a votar y me enseñan sus entrevistas que hicieron en privado para empezar a calificar y ver cómo se desenvuelven, cómo hablan y cómo piensan”, reveló.

Destacó que entiende perfectamente que algunos seguidores del concurso estén tristes porque no ganó Miss Venezuela ya que era una participante que personalmente le encantaba, pero es una decisión muy complicada y confía en que por algo le tocó a Estados Unidos estar en ese lugar

“Miss USA es hermosa, lo va a hacer súper bien y pues por algo pasan las cosas así. Yo siempre he dicho que la corona nunca cae en una cabeza que no tenga que estar”. Ximena Navarrete

Y para finalizar con la polémica, puntualizó que Venezuela tenía mucho tiempo que llevaba a una concursante tan bonita, preparada y completa, pues eso fue lo que le transmitió y seguramente les va a ir muy bien.

Por otro lado, aprovechó para expresar su desánimo porque la representante de México, Irma Miranda Valenzuela, quedó descalificada desde la primera fase, pues también se quedó con ganas de verla brillar en el escenario.

“Me dio mucha tristeza que no entró Irma, Miss México, porque es una gran candidata, una gran concursante, estaba muy guapa y muy preparada, nos quedamos con las ganas de escuchar a México y ver su participación”, expresó.

En cuanto al error que cometió la producción al confundirla en plena presentación, aclaró que es algo que podía pasar ya que todos los jurados ocuparon un lugar equivocado, por lo que fue un detalle que se les salió de las manos.

"Esas cosas pasan en los programas en vivo, a todos nos cambiaron los nombres, cuando decían un nombre salía la cara de otra persona y nos pasó a todas. Probablemente fue un error de producción porque estábamos mal sentados cuando nos acomodaron, entonces esas cosas no las podemos controlar", sentenció.

