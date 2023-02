Videos| Anahí celebra el cumpleaños de su hijo menor con una espectacular fiesta

La queridísima integrante de RBD, Anahí, celebró el cumpleaños número 3 de Emiliano, su hijo menor. La Rebelde compartió momentos de la fiesta en un reel de Instagram en el que dejó ver lo increíble que pasó el día su “bebé chiquitito”.

El evento que se realizó el 2 de febrero estuvo inspirado en la película de Disney ‘Cars’. La cantante mostró al pequeño vestido con dos oufits en el festejo; en el primero llevaba una chamarra pintada con dos personajes del filme: ‘Rayo McQueen’ y ‘Mate’; y en el segundo Emiliano usó un disfraz de Fórmula 1.

Carrerita a bordo de ‘Rayo McQueen’, juegos con sus amigos, postres y el tierno mordisco de ‘Emi’ al pastel se pudieron ver en el video que compartió la orgullosa y enamorada madre.

“Te amamos !!! Felices 3 Emiliano!!” Escribió Anahí para acompañar el video.

Los fanáticos de Anahí reaccionaron con likes y comentarios la publicación. “Feliz cumpleaños Emiliano”; “Hermosos”; “Hermoso te amamos”; “¡En que momento pasaron 3 años! Si para mi fue ayer la sorpresa de: “Tú dices R, yo digo BEBÉ”, fueron algunas de las dedicatorias para el pequeñín en el Instagram de su madre.

La decoración y logística del espectacular y lujoso festejo estuvo a cargo de la empresa familiar de Anahí, Puente y Medina Eventos. View this post on Instagram A post shared by PuenteMedinaEventos (@puentemedinaeventos)

En el perfil de Instagram de la empresa fueron publicados algunos detalles de la fiesta; como los vehículos de juguete que había para los invitados de ‘Emi’, los bocadillos dulces y la decoración en general del cumpleaños del hijo menor de la integrante de RBD. View this post on Instagram A post shared by PuenteMedinaEventos (@puentemedinaeventos) View this post on Instagram A post shared by PuenteMedinaEventos (@puentemedinaeventos)

Emiliano cautiva con el parecido a su madre

Antes de mostrar la fiesta, la cantante subió una tierna y embarrada foto en su Instagram de Emiliano en la que los fanáticos aseguraron que se parecía a Anahí cuando era niña y participó en ‘Chiquilladas’.

“Feliz cumpleaños Emiliano!! Hoy mi bebé más chiquitito cumple 3 !! Te amamos Emi !!!” Se lee en el texto que escribió la Rebelde.

“Es idéntico a su mamá cuando niña”; “Siiii es “Había una vez una estrella” con Pedrito Fernández”; “Los 2 se parecen a Anahi”, dicen algunos de los comentarios que se logran leer en la publicación. Anahí cuando ya había debutado en el mundo artístico. Foto: Archivo.

