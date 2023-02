Don Francisco confesó cómo enfrentó una acusación por “acoso sexual” y otro escándalo

Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, conocido en el mundo del entretenimiento hispano como Don Francisco, desveló en ‘Algo Personal con Jorge Ramos’ cómo enfrentó una acusación por presunto acoso sexual y otro episodio con un supuesto hijo no reconocido.

En el capítulo 5 del seriado de Jorge Ramos, Don Francisco habló con franqueza sobre algunos de los temas y situaciones difíciles de su vida personal y profesional.

El presentador, durante 53 años, de ‘Sábado Gigante’, habló de la fuerte acusación que le hizo una periodista chilena hace un par de años

Laura Landaeta publicó en El Mostrador en 2018 que Mario Kreutzberger supuestamente ofrecía electrodomésticos a cambio de “favores sexuales”; además detalló que los primeros señalamientos fueron en 1994 en Chile.

Otro escándalo que vivió fue en 2011. Un chileno llamado Patricio Abraham Flores Mundaca presentó en su país una demanda por presunta paternidad contra Don Francisco.

“Después se demostró en ambos casos que no (fueron ciertos) (…) En ninguna de las dos cosas yo las había cometido”, le respondió el presentador de ‘Sábado Gigante’ a Jorge Ramos.

En el programa Ramos resaltó que en ambas ocasiones Don Francisco salió públicamente a dar la cara frente a los señalamientos.

“Si tú no has hecho algo, (hay que) enfrentarlo; y si lo has hecho, aceptarlo”

dijo el chileno en ‘Algo Personal’.