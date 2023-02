Anitta y el interesante modelito con el que puso a hablar a las redes

Anitta no tiene miedo de experimentar con la moda y su más reciente modelito lo comprueba. Y es que la famosa salió a las calles de West Hollywood enfundada en un atuendo que dio mucho de qué hablar por las interesantes piezas que eligió.

Fue a través de plataformas como Instagram y Twitter que se difundieron diversas imágenes de la intérprete de “Envolver” y “Downtown” mientras hacía su arribo a una fiesta privada en Caviar Kaspia en West Hollywood.

Con una sonrisa en el rostro, Anitta se dejó ver enfundada en un conjunto de croptop y falda metalizados color plateado. Sin embargo, la pieza que llamó la atención fue el saco azul con piel artificial de cordero que combinó con una cartera del mismo color y zapatos de pulsera negros.

Además, la famosa de origen brasileño rockeó su nueva cabellera cobriza en ondas que cayeron sobre sus hombros y enmarcaron sus rasgos.

No obstante, esta no es la primera vez durante la semana que Anitta se roba las miradas gracias a su impactante presentación. No podemos olvidar que este fin de semana fue una de las invitadas a la ceremonia de los Premios Grammy 2023.

Para la ocasión, la cantante lució un vestido de gala color negro en corte de sirena y escote de corazón que se abrazó a sus curvas y resaltó los atributos correctos. Como resultado, recibió miles de likes y piropos a través de la sección de comentarios: “Diosa”, “Anitta my love”, “Rompiéndola”, “La brasileña más dura” y “Haciendo historia”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

