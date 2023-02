Gustavo Adolfo Infante aplaude que Pablo Lyle esté en prisión: “Hay un abuso de un hombre joven”

El caso de Pablo Lyle sigue dando de qué hablar, pero tras darse a conocer que tendrá que cumplir una sentencia de cinco años en prisión más otros ocho años de libertad condicional, ha sido una larga lista de famosos que le han expresado su apoyo incondicional, este es el caso de Sofía Castro, quien recientemente confirmó que estará con él en las buenas y en las malas.

Sin embargo, quien tiene una opinión completamente opuesta es el conductor Gustavo Adolfo Infante, quien durante su programa de YouTube aseguró estar de acuerdo en la condena que le dieron al protagonista de la telenovela ‘Mi Adorable Maldición’, pues finalmente le quitó la vida a una persona.

“Pobrecito, todo mundo está chillando, ‘no se vale’, ‘pobre hombre’… ¿Y lo que él hizo? O sea las malas acciones, una acción tiene una reacción y un manchón tiene un re-manchón. Hablan del karma, pues sí existe el karma, el karma es pagar en vida lo que hiciste. El señor no venía manejando el automóvil. Él se bajó y cuando vio que era un viejito le pegó”, expresó.

Pero eso no fue todo, pues compartió su punto de vista respecto a lo que sucedió en marzo de 2019, cuando el actor bajó de su auto para golpear a Juan Ricardo Hernández, un hombre de nacionalidad cubana de 63 años quien le reclamó por un percance vial que tuvieron poco antes.

“Yo me he hecho esta pregunta una y varias veces: ¿Si hubiera sido un tipo como Eduardo Yáñez, le hubiera pegado también? Un tipo como del tamaño de Sergio Sendel o de Eduardo Santamarina, o sea te estoy hablando de torotes ¿no?, ¿lo hubiera hecho? No, verdad. Yo creo que no. Entonces aquí hay un abuso de un hombre joven a un hombre viejo“, expuso.

Destacó que entiende que todo pudo tratarse de “la calentura y la adrenalina del momento”, pero el problema nunca fue con él, sino con su cuñado Lucas Delfino, quien iba manejando el vehículo involucrado; y agregó que seguramente Lyle habría escapado si no hubiera sido captado por las cámaras.

“La bronca ni era con él. Uno puede pensar: ‘Ok, iba con sus hijos en el carro’. Era un viejito que se bajó y les reclamó, después le pega, se cae ese señor y se pela. Si no hubiera habido cámaras se pela y se va y lo deja ahí que se muriera”, explicó.

Señaló que probablemente utilizó una mala estrategia con su equipo legal, pues nunca mostró un poco de humildad y su actitud fue pesada, prepotente y hasta sobrado.

“El último día sí se puso a llorar, yo creo que si hubiera mostrado arrepentimiento y humildad desde el primer día (…) una actitud positiva siempre te va a traer mayores ventajas que una actitud agresiva”. comentó.

Finalmente se refirió a él como un “pobre cuate” al que nadie le desea que esté pasando por un mal momento, pero debió pensar en las consecuencias antes de darle “en la torre a su vida y a la vida de sus hijos”.

