Niurka recuerda cuando su primer esposo la amenazó con matarla: “Jaló la pistola y me la puso”

Niurka Marcos se ha caracterizado por su personalidad inquebrantable, directa y que no tiene miedo a decir lo que piensa, pero esta misma actitud le hizo pasar uno de los momentos más difíciles con el padre de su primer hijo, quien la amenazó con una pistola cuando lo enfrentó para reclamarle su falta de atenciones.

Fue en el programa de Yordi Rosado en donde la vedette cubana compartió cómo fue la relación con los padres de sus tres hijos, Kiko, Romina y Emilio Osorio, siendo el primero de ellos uno de los más difíciles debido a su inexperiencia.

Y es que, según lo recordó, se casó con Federico en Cuba y después llegarona México a vivir porque él trabajaba en la Procuraduría General de la República, dependencia del Gobierno mexicano, pero no ocurrió nada de lo que él le había prometido, pues desde un principio llegaron a vivir en departamentos completamente solos y “con un colchón en el piso, un refrigerador pequeño y un horno de microondas”, pero mientras él “se perdía tres o cuatro días” ella se tenía que quedar sola y embarazada.

“Era policía de la PGR, pero era de los que interceptaba los teléfonos y estaba en un departamento con los aparatos”, contó.

Narra que también llegó a vivir en casas lujosas que le decomisaban a los narcos o políticos que solo eran prestadas para que se instalaran por un tiempo. Pero, aunque al principio le iba “inocentemente bien”, con el tiempo comenzó a darse cuenta de que las cosas estaban mal.

“Ya después yo empecé a abrir los ojos y me empecé a dar cuenta que no era lo que él decía porque las mujeres por muy jóvenes que seamos siempre tenemos ese sexto sentido. Llegaba a la casa con la ropa mal, manchada, como llega un hombre después de estar con otras mujeres y de fiesta, empecé a quejarme”, explicó la bailarina.

Lo peor sucedió cuando decidió ir a reclamarle a uno de los departamentos en los que trabajaba interviniendo teléfonos, aprovechando que su mamá llegó a visitarlos y se podía quedar cuidando al bebé.

“Agarré mi camioneta y fui a reclamarle, fue ahí cuando jaló la pistola y me la puso aquí (en la cabeza) y me hice pipí. Me dijo que ya lo tenía hasta la m#%$, que me fuera a la casa si no quería que me metiera un balazo. Me oriné, sí, literal. Abrió la puerta del departamento y me botó“.

Recordó que todavía nerviosa, regresó a su casa manejando, le platicó a su mamá lo que había sucedido y ella lo enfrentó para decirle que también le pusiera la pistola a ella.

Niurka reveló que a Federico lo corrieron de la PGR por hacer ese tipo de cosas, ya que “por sus actitudes, era muy prepotente en aquella época, era joven e inmaduro, muy arrogante”.

Pero esa no fue la única ocasión en que la violentaron físicamente, pues tiempo después Federico la golpeó para que su hijo dejara de llorar.

“En otra ocasión que el bebé estaba chiquito, estaba en la camioneta con él, y el bebé estaba llorando y botó un golpe para que se callara“, pero ella no se quedó con los brazos cruzados y también lo golpeó. Enseguida la bajó de la camioneta “de los pelos”.

Y fue junto a su mamá con quien planeó la forma de escarparse, la cual asegura fue muy fácil porque “no tenía nada de amor ni de atención, pero tenía dólares así que no hubo problema por dinero”.

Niurka reveló que tuvo que regresar tiempo después porque quería salvar su matrimonio, pero la relación fue muy tormentosa y aunque actualmente mantienen una buena comunicación, deja claro que la relación es únicamente entre padre e hijo.

