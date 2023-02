Aprende qué significan las etiquetas de los cartones de huevos: Libres de jaulas, criados en libertad y más

Con los huevos a precios muy altos, querrás asegurarte de obtener lo que piensas que realmente estás pagando

By Trisha Calvo

Los altos precios han afectado a casi todos los pasillos del supermercado, pero podría decirse que ningún aumento de precios ha causado tanto ruido como el costo de una docena de huevos. Los precios aumentaron un 60% en promedio en 2022, según el Índice de Precios al Consumidor.

Aún así, probablemente haya varias marcas de huevos en tu supermercado a diferentes precios, y etiquetados con una valiosa y variada información. Si para ti es importante que las gallinas hayan sido criadas al aire libre, por ejemplo, pero los huevos de gallinas camperas criadas en jaulas son más baratos que los de gallinas criadas en libertad, ¿deberías optar por los que cuestan menos? Conocer el significado real detrás de estas y otras afirmaciones en las etiquetas de los huevos puede ayudarte a tomar las decisiones correctas.

Sin jaula: Este término significa que las gallinas no están dentro de las jaulas, pero no significa que estén cacareando al aire libre y al sol. Se pueden mantener en el interior de una granja, a menudo en condiciones de hacinamiento.

Frescos de granja: Todos los huevos provienen de “granjas”, incluso si la granja es un edificio grande donde los pollos viven en jaulas, por lo que esta afirmación en el etiquetado no tiene valor. El término “fresco” generalmente significa que el producto no ha sido congelado, pero los huevos con cáscara nunca deben congelarse.

Rango libre: Las aves no se mantienen en jaulas y tienen acceso al aire libre, no obstante, aún pueden criarse en condiciones de hacinamiento y el área al aire libre puede ser pequeña. La combinación de campo al aire libre y las etiquetas Certified Humane o American Humane Certified en la caja significa que las aves pueden acceder a un espacioso espacio al aire libre.

Natural: La gente a menudo confunde “natural” con “orgánico”, aunque los dos términos son muy diferentes. Por definición, un huevo es un producto alimenticio natural, por lo que destacar “natural” en la etiqueta no tiene un significado adicional claramente definido.

Sin hormonas: Por ley, los pollos que producen huevos y los que se venden para carne no pueden recibir hormonas, por lo que los huevos con esta declaración en la etiqueta del paquete no son diferentes de los huevos que se venden sin ella.

Orgánico: Este sello significa que los huevos fueron puestos por gallinas alimentadas con granos cultivados sin pesticidas sintéticos ni transgénicos. Las aves no pueden criarse en jaulas ni administrarles antibióticos. Deben tener acceso al exterior, aunque en algunos casos esto aún puede significar condiciones de confinamiento en un edificio con solo un pequeño porche de cemento.

Criado en pastos: No existe una definición estándar de este término, por lo que el significado por sí solo puede no ser claro. Pero con las etiquetas Certified Humane o American Humane Certified, que tienen estándares similares para las gallinas criadas en pastos, las aves deben tener acceso a un pasto con espacio para realizar comportamientos naturales, como picotear semillas e insectos.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.