En microbikini de hilos Malillany Marín posa recostada en un camastro y luce su retaguardia

Malillany Marín ha causado sensación entre sus fans con su más reciente publicación en Instagram: una serie de fotos que la muestran descansando en un camastro, usando un microbikini de hilos de color café y hasta luciendo su retaguardia; el mensaje con el que complementó las imágenes fue: “🤍 buenos días familia 🥰”.

La bella actriz cubana continúa con sus estudios de Derecho, pero en sus ratos libres se dedica a modelar ciertas prendas, ya que es una apasionada de la moda. Así lo dejó ver en un video que compartió y en el que aparece junto a la piscina, usando un ajustado minivestido de color verde que combinó con gruesas botas. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

Malillany también acude al gimnasio varios días a la semana, y recientemente subió la temperatura al compartir un clip en el que aparece en la calle, usando un ceñido conjunto deportivo y meciéndose en un columpio durante algunos segundos. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

También te puede interesar:

-Malillany Marín mueve su retaguardia al hacer un sensual baile con motivo de la Copa Mundial

-En leggings nude Malillany Marín mueve sensualmente su cuerpo al ritmo de Natti Natasha