En leggings nude Malillany Marín mueve sensualmente su cuerpo al ritmo de Natti Natasha

Malillany Marín nunca pierde la oportunidad de compartir con sus fans videos que la muestran en el gimnasio, y ahora ella misma se grabó antes de comenzar sus rutinas, usando ajustados leggings nude y moviendo sensualmente su cuerpo al ritmo de “Lokita”, el más reciente éxito de Natti Natasha.

La actriz nunca olvida sus audífonos, pues le encanta escuchar música mientras hace ejercicio, y en otro clip bajó un poco sus leggings para presumir su tonificado abdomen. El mensaje que escribió sobre su post fue: “Después de mes y medio…estamos de vuelta”.

Malillany Marín es una apasionada de la moda, y por la noche se dejó ver en un balcón, usando un elegante traje de color negro y posando muy sexy; ella ya ha comenzado a reflexionar sobre sus logros en 2022, y escribió: “Miami Agradecida por este año y Bendecida ❤️”. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

