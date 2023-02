El hermano de Lionel Messi se retracta de las polémicas declaraciones que involucran a “La Pulga” y el FC Barcelona

Un día después de que Matías Messi, hermano de Lionel Messi, criticara con dureza al Barcelona ante la posibilidad de que su hermano volviera a vestir de azulgrana, se desdijo y aseguró que se trató de “un chiste”.

“Quiero reivindicarme por lo que dije en las redes sociales, sólo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste. ¿Cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia el que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como Leo?”, publicó este jueves en su cuenta de instagram.

"No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta. Un desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona…"



Se refería a su intervención en la víspera en el canal de ‘twich’, ‘Labajada10’ que dirige su hijo Tomy. Durante la misma, y en tono distendido, dijo que Messi no va a volver a Barcelona y que si lo hiciera, sería después de “una buena limpieza”.

Entre otros habló del presidente Joan Laporta, a quien calificó de “desagradecido” con “todo lo que le dio Messi al Barcelona”. Además calificó a los españoles como “unos traidores” y recordó que la madre de los Messi ya advirtió a Leo que le iban a pagar como a Ronaldinho.

En su disculpa, Matías Messi calificó Cataluña como el segundo hogar de la familia. “Eso es de público conocimiento. Lo siento mucho y pido disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas“, dice el hermano mayor de Leo Messi. View this post on Instagram A post shared by Matias Messi (@matu_messi10)

Poco después de las primeras declaraciones de Matías, el gabinete de comunicación de Leo Messi aclaró que la opinión del hermano de Leo es “individual y personal” y la misma “no tiene porqué coincidir con la de Leo ni con la del resto de la familia del jugador”.

