Fallece a los 94 años el compositor estadounidense Burt Bacharach

El miércoles 8 de febrero falleció a los 94 años el pianista y arreglista estadounidense Burt Bacharach, considerado uno de los grandes compositores del siglo XX, con canciones como “This guy’s in love with you”, “That’s what friends are for” y “Arthur’s theme (Best that you can do)”.

Nacido en Kansas, Missouri el 12 de mayo de 1928 Bacharach creció escuchando jazz y con el paso de los años comenzó a componer canciones con influencias del pop, lo que daría paso al género de easy listening (fácil de escucharse); obtuvo seis veces el premio Grammy y tres veces el Oscar. Una de las artistas que resultó ser su favorita para interpretar sus temas fue Dionne Warwick, generando éxitos como “Do you know the way to San Jose?” y “Don’t make me over”.

The Beatles, Elvis Presley, Tom Jones, Dusty Springfield y Fran Sinatra son algunos de los artistas que grabaron temas de Burt, y en los últimos veinte años un gran número de solistas y grupos han expresado su adimiración por su trabajo, lanzando covers de sus temas; entre ellos destacan Cyndi Lauper, The White Stripes y Faith No More.

Burt Bacharach falleció por causas naturales; se casó en cuatro ocasiones y siempre se negó a retirarse del mundo de la música, escribiendo canciones hasta meses antes de su muerte, pues comentaba que “la música ablanda el corazón, te hace sentir algo si es bueno, trae emociones que quizás no hayas sentido antes”. Descanse en paz.

También te puede interesar:

-Los ganadores latinos en la entrega del Grammy 2023

-Muere David Crosby. El fundador de The Byrds y de Crosby, Stills & Nash tenía 81 años