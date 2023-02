Itatí Cantoral luce al máximo sus curvas usando un traje de baño amarillo con escote profundo

Itatí Cantoral ha vuelto a complacer a sus fans con fotografías en las que posa muy sensual y luciendo su figura, demostrando que a sus 47 años se encuentra en plena forma. Ahora posó usando un traje de baño amarillo con escote profundo, acompañando una de las imágenes con un mensaje de empoderamiento: “Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto, así … yo me levanto”.

Con esa misma prenda la actriz se dio la vuelta para posar de espaldas y lucir su retaguardia, en una foto que asombró a sus seguidores en Instagram, que son ya más de dos millones. En esas sesiones ella ha dado rienda suelta a su faceta de modelo, y también impactó al usar un ajustado vestido de color naranja y cuello halter. View this post on Instagram A post shared by @itatic_oficial View this post on Instagram A post shared by @itatic_oficial

Alicia Machado, Juan Soler, Grettell Valdez, Andrea Legarreta, Maribel Guardia y Consuelo Duval fueron algunas de las estrellas que escribieron comentarios en una publicación de Itatí que la muestra usando un vestido tejido cuyas transparencias dejaron ver su tanga. Ella acompañó la foto con el texto: “Vida quédate en mi memoria y en mis recuerdos, quédate allí, donde nadie te toque, donde cada vez que te busque, pueda encontrarte”. View this post on Instagram A post shared by @itatic_oficial View this post on Instagram A post shared by @itatic_oficial

