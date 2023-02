VIDEO: entrenador hace la dieta de la pizza durante un mes y logra perder más de 3 kilos

Regularmente la pizza no está considerada dentro de los alimentos permitidos de una dieta para perder peso, pero un entrenador personal asegura que comer ese popular alimento le ha ayudado a disminuir su peso.

Un entrenador personal de de Bangor (Irlanda del Norte) afirma que perdió más de tres kilos a pesar de comer 10 trozos de pizza al día durante un mes. Además, afirma que ahora está más musculoso que al principio de esta poco usual y deliciosa dieta.

Ryan Mercer, de 34 años, dice que comió pizza en el desayuno, el almuerzo y la cena y logró perder aproximadamente 3.5 kilogramos durante el desafío de 30 días.

“Cuando empecé la Dieta de la Pizza la idea era mostrar a la gente que no tienes que restringir sus comidas favoritas para progresar en la pérdida de grasa”, explicó Mercer en su cuenta de Instagram.

El entrenador cuenta en Instagram que aceptó el reto para demostrar cómo las dietas de déficit calórico permiten perder peso sin restringir sus comidas favoritas. Ryan, planificó cuidadosamente su dieta y preparó él mismo todas las pizzas, manteniendo su régimen habitual de ejercicio.

“Enero es un mes difícil para la gente cuando se trata de ponerse en forma”, destaca Mercer en un vídeo de Instagram. “Mi objetivo era poner de relieve no sólo que la pérdida de grasa consiste en ingerir y eliminar calorías, sino también que no se trata de restringirse. No tenemos que restringir nuestras comidas favoritas para obtener resultados y también quería animar a más gente a preparar su propia comida”, agregó.

Mercer reveló que durante todo el mes solo comió pizza en sus tres comidas diarias y colaciones, por lo que consumía alrededor de 10 rebanadas al día.

“Consumí pizza para desayunar, comer y cenar todos los días”, dice el joven de 34 años en su vídeo. “Comía dos pizzas de pitta y una pizza más grande a base de masa al día, lo que equivalía a unas 10 porciones diarias. Además, dejaba espacio para tentempiés adicionales”.

Logró un buen resultado

Al final del mes, Ryan estaba más delgado al perder más de tres kilos, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores en Internet.

“Fue una estrategia dietética cuidadosamente planificada. Diseñé un sistema, y esto es lo que me llevó a mi objetivo”, continúa Mercer. “La ingesta diaria de calorías se fijó en 1,800-2,100 de lunes a viernes, 2,700kcal sábado y domingo, objetivo diario de proteínas 140g al día, objetivo diario de raciones de fruta y verdura, siete raciones mínimo al día”.

Ryan sólo recomienda la dieta si se adapta al estilo de vida de la persona citando que “cada persona es diferente”. Su revelador vídeo ha obtenido más de dos millones de visitas en Internet y ha generado una enorme respuesta.

También podría interesarte:

Cirugía para bajar de peso reduce el riesgo de muerte, según estudio de la Universidad de Utah

Consumo de refrescos, cereales y otros alimentos ultraprocesados puede aumentar riesgo de cáncer: estudio