La madre de los niños brutalmente golpeados en un autobús escolar de Florida recibe miles de dólares

Después de que su hija, de 9 años, y su hijo, de 10, fueran agredidos violentamente con unas pocas semanas de diferencia en el interior de un autobús escolar en Florida, Jennifer Berríos optó por compartir los videos donde se observa la barbarie.

El objetivo de la indignada madre de familia era exponer la violencia empleada por un grupo de chicos afroamericanos para que se les establecieran cargos por agresión.

De esta manera, las imágenes que conmocionaron a los estadounidenses también le dieron la vuelta al mundo en cuestión de días, pues no se daba crédito al hecho de que un país desarrollado como es Estados Unidos, un grupo de menores de edad pudiera mostrar tanto odio por otros de sus compañeros de escuela.

Jennifer Berríos, la madre de la niña de 9 años agredida brutalmente por un adolescente en un autobús de las Escuelas Públicas de Miami-Dade, habló con Noticias 23. Dice que desde que llegaron hace tres semanas de Orlando, sus hijos han sufrido acoso.https://t.co/aM1vhK3vQJ — Univision 23 Miami (@Univision23) February 3, 2023

En un primer video se observa a un chico de 15 años golpear en la cabeza a la pequeña niña de 9 años, el 1 de febrero, sin que interviniera para detenerlo ninguno de sus compañeros de la Academia Coconut Palm K-8 en Homestead, Florida.

Sin embargo, después salió a la luz otra grabación donde un chico diferente le da una paliza similar al otro integrante de la familia Berríos.

Al parecer los abusivos chicos afroamericanos acosaban a los hermanos porque eran nuevos en la escuela y para demostrarle a los demás estudiantes lo que podría pasarles en caso de no someterse a su voluntad.

Afligida por todo lo que les había sucedido a sus hijos y con el propósito de reunir $2,000 dólares para brindarles atención médica y psicológica, así como para pagar la renta de un nuevo apartamento cerca de la escuela de sus hijos, Jennifer Berríos creó una cuenta de GoFundMe, pues tanto ella como su esposo estaban temporalmente desempleados.

“Tuvimos que conseguirle a mi hija otra cita con el departamento de conmociones cerebrales, pero es una verdadera lucha porque están reservados para el año.

Ha tenido dolores de cabeza constantes, muchas náuseas. No es ella misma y no duerme mucho, lo que podría estar relacionado con el trauma emocional que ha sufrido. Todo es muy abrumador. Estamos entrando en esta situación en la que no teníamos hogar y finalmente pudimos ingresar a un lugar y hacer la transición de los niños a la escuela”, señaló Jennifer.

Y la ayuda no tardó en hacerse presente, pues la cuenta ya se ha logrado recuadrar cerca de $ 6,500 dólares, pero, además los cantantes El Micha y El Chacal se comprometieron a pagar un autobús privado para llevar a los niños a la escuela, así como tres meses de alquiler.

También te puede interesar:

– El capitán de un barco de Galveston fue acusado por engañar a una funeraria al no arrojar cenizas al mar

– Starbucks le pagó al cliente de Oklahoma que denunció un cobro de más de $4,000 dólares en propinas

– Familia de Carolina del Norte recupera su vehículo robado gracias a Apple AirTag