Legisladores de Florida aprueban que el fiscal del estado persiga delitos relacionados con las elecciones

El fiscal estatal de Florida tendrá nuevos poderes para perseguir a las personas por delitos relacionados con el fraude electoral y el derecho al voto, en virtud de un proyecto de ley aprobado por la Asamblea estatal que ahora se dirige al escritorio del gobernador Ron DeSantis, según CNN.

El proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara de Representantes del estado el viernes con una votación de 77 a 33, es una prioridad para el gobernador republicano. El Senado estatal ya aprobó el nuevo proyecto de ley el miércoles, 27 a 12, siguiendo líneas partidistas. Los republicanos tienen mayorías calificadas en ambas cámaras.

DeSantis aprobó el año pasado la creación de una controvertida Oficina de Crímenes Electorales y Seguridad como parte de una amplia revisión de la votación en las elecciones.

La medida se produce después de que DeSantis iniciara una campaña contra el fraude electoral que resultó en el arresto de 20 personas acusadas de votar ilegalmente en 2020.

Sin embargo, un juez desestimó un caso contra un acusado de Miami sobre la base de que el fiscal estatal había actuado más allá de su autoridad.

Cual es la nueva función de la Fiscalía estatal de Florida

El proyecto de ley aclara que el fiscal del estado, un puesto bajo la dirección del fiscal general de Florida, tiene jurisdicción sobre asuntos electorales y de derecho al voto.

La medida permitiría a la administración DeSantis dirigir el enjuiciamiento de los casos identificados por la Oficina de Crímenes Electorales y Seguridad a un fiscal designado por la fiscal general de Florida, la republicana Ashley Moody y no dejarlo en manos de los fiscales de distrito locales, que podrían ser demócratas.

Una coalición de grupos civiles y de derechos electorales, incluidos NAACP Florida, ACLU of Florida, Common Cause Florida, All Voting is Local Action, LatinoJustice PRLDEF, League of Women Voters of Florida, Legal Defense Fund y Brennan Center for Justice en NYU Law, respondió a la aprobación de la legislación calificándola de “una solución en busca de un problema”.

Asamblea de Florida aprobó una lista de medidas pedidas por DeSantis

Durante una sesión legislativa especial de cinco días que concluyó el viernes, la Cámara de Representantes y el Senado de Florida, dominados por los republicanos, aprobaron siete proyectos de ley, incluidas medidas de alta prioridad que ampliarían el controvertido programa de transporte de inmigrantes a otros estados impulsado por el gobernador DeSantis, darían a Florida más control para gobernar sobre Disney World y fortalecerían el poder de los fiscales sobre posibles violaciones del derecho al voto y durante las elecciones.

Los proyectos de ley aprobados pasan a la firma del gobernador Ron DeSantis, de quien se dice que podría ser uno de los precandidatos del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2024.

Con información de CNN y Politico

