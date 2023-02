Club For NO Growth deja fuera a Trump de importante evento de retiro anual de donantes

El grupo extremo del Partido Republicano Club For NO Growth provocó revuelo al extender una invitación a seis posibles candidatos presidenciales a su retiro anual de donantes el próximo mes y dejar fuera al controvertido Donald Trump.

El presidente del grupo David McIntosh dijo durante una reunión con la prensa que las posibilidades republicanas de recuperar la Casa Blanca disminuirán si Donald Trump apareciera una vez más e la parte superior de la boleta y que esperaba presentar donantes republicanos a otras posibilidades.

“El partido debería estar abierto a otro candidato”, dijo McIntosh y Axios reveló la lista de esos seis invitados: el gobernador de Florida Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el exvicepresidente Mike Pence, el senador de Carolina del Sur Tim Scott, el gobernador de Virginia Glenn Youngkin y el exsecretario de Estado Mike Pompeo a su cumbre de donantes en Florida.

McIntosh se negó a decir si otros contendientes habían aceptado invitaciones al retiro.



En entrevista con el medio antes citado, McIntosh indicó que “la mayoría de las personas con las que hablé les preocupa que perdimos en 2018, 2020 y 2022, y que es hora de un nuevo abanderado que luche por los principios del libre mercado“.

The New York Times reportó que en la víspera del anuncio presidencial de Trump, el pasado mes de noviembre, Club For NO Growth publicó una encuesta interna que mostraba que el expresidente estaba detrás del gobernador Ron DeSantis de Florida con los votantes de las primarías republicanas en Iowa y New Hampshire.

Pese a la encuesta de hace un par de meses, McIntosh presentó hace un par de días una encuesta interna que mostraba que DeSantis venció a Trump en un enfrentamiento directo en las primarias, pero quedó rezagado cuando la encuesta incluyó un campo hipotético más amplio de siete candidatos.

Trump fue contactado para expresar su opinión al respecto, pero su vocero se limitó a compartir un par de mensajes que el expresidente hizo a través de su red social.

“Club For NO Growth, un conjunto de inadaptados políticos, alobalistas y perdedores luchó contra mí incesantemente y con bastante saña durante mi candidatura presidencial en 2016. dijeron que no podía ganar y lo hice y gané aún más en 2020″, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

