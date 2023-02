“La chica del clima mexicana”, Yanet García, realiza atrevida pose desde el jacuzzi en minibikini de hilos

Los reveladores destapes de Yanet García parecen no tener fin para los millones de fanáticos que ha conquistado en redes sociales, un claro ejemplo de ello fue la serie de fotografías en las que se dejó ver posando antes de entrar al jacuzzi con un bikini de hilos que dejó muy poco a la imaginación.

Y es que, fue ante cerca de 15 millones de seguidores de Instagram en donde la modelo que se ha hecho popular con el apodo de “la chica del clima mexicana” elevó la temperatura gracias a una tercia de instantáneas con las que paralizó el corazón de miles.

Sentada a la orilla del jacuzzi mientras viste un mínimo bikini color negro, la originaria de Monterrey, Nievo León, atrajo todas las miradas en la que podría ser una de las poses más atrevidas que ha realizado hasta ahora dentro de su galería de imágenes.

Un acercamiento que dejó en evidencia sus curvas y todavía más la belleza de su rostro al momento en que se sumerge en el agua, fue como completó esta acalorada sesión que provocó una lluvia de reacciones, desde “me gusta” hasta comentarios en los que sus fanáticos destacaron lo espectacular que luce.

Estas podrían ser solo algunas de las imágenes que anunció hace unas semanas cuando compartió un breve video en el que aparece modelando de espalda a la cámara el mismo set de prendas, cuyas delgadas tiras rodearon sus exuberantes curvas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Tal como ha sucedido en otras ocasiones, la parte de su cuerpo que terminó llamando más la atención fue su torneada retaguardia.

Dichas imágenes se suman al contenido que recientemente realizó desde un rascacielos en Nueva York, donde actualmente reside y que se ha convertido en un verdadero paraíso que presume en cada oportunidad que se le presenta, por lo que, en una reciente serie de instantáneas también se dejó ver posando desde una tina de baño, pero mientras viste un conjunto de lencería y de espaldas en topless. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

