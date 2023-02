“La chica del clima”, Yanet García, cautiva posando de espaldas y con escote ‘underboob’

Yanet García volvió a cautivar a cerca de 15 millones de seguidores de Instagram modelando un atrevido body de terciopelo con el que no solo dio la espalda para mostrar sus curvas, sino que también exhibió un escote ‘underboob’.

Para nadie es un secreto que la modelo mexicana conocida como “la chica del clima” siempre ha disfrutado mostrarse de lo más atrevida dentro de las redes sociales, en especial desde que decidió incursionar en la plataforma de contenido exclusivo OlnyFans en abril de 2021, para la cual ha realizado candentes sesiones fotográficas en las que aparece modelando reveladoras prendas de lencería de encajes y transparencias o bikinis diminutos que dejan al descubierto su torneada silueta.

Sin embargo, también ha recurrido a su cuenta oficial de Instagram para derrochar belleza y sensualidad con breves adelantos de lo que le espera a los verdaderos fans cuando se suscriban para recibir fotos y videos creados especialmente para ellos.

Es así como reapareció posando con un body de terciopelo color negro con el que dejó al descubierto sus curvas de infarto, pues en esta ocasión, la nacida en Monterrey, Nuevo León, también dio la espalda a la cámara para dejar completamente al descubierto su ejercitada retaguardia, además de realizar otras poses en las que expuso sin pudor sus piernas y abdomen.

Pero otro detalle que sin duda alguna se convirtió en favorito de sus millones de fanáticos fue que nuevamente se sumó a las tendencias de moda con un escote ‘underboob’, es decir, enseñando la parte inferior del pecho con ayuda de la reveladora prenda que combinó con unas sandalias de tiras color plata completamente a juego con el cordón que recorre su cuello, busto y vientre.

Las imágenes que fueron publicadas desde Nueva York, ciudad en la que reside 2021 poco después de dejar el programa matutino ‘Hoy’, en donde protagonizaba la sección del clima, han recibido la aceptación de sus seguidores con miles de reacciones en forma de corazón y comentarios, por lo que no dudó en compartir una postal más en la que únicamente aparece sentada frente a la lente del fotógrafo Diego Alanis, con quien ha realizado otras colaboraciones. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

