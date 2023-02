Yanet García, “la chica del clima”, deslumbra con su belleza modelando arriesgado traje de baño asimétrico

Yanet García, quien también es conocida como “la chica del clima” incendió las redes sociales modelando un traje de baño asimétrico que dejó ver la escultural silueta que también la ha dado a conocer en televisión y plataformas de contenido exclusivo.

La belleza que constantemente expone la originaria de Monterrey, Nuevo León, dentro de las redes sociales le sigue dejando un importante número de seguidores, pero al parecer no está conforme con casi 15 millones que ha conquistado únicamente en Instagram, por lo que continuamente consiente a su público luciendo atrevidas vestimentas que dejan muy poco a la imaginación.

Este fue el caso de una de sus más recientes publicaciones en la que presumió la ejercitada silueta que ha logrado a base de disciplina en el gimnasio y un estilo de vida saludable.

En la sensual imagen, la modelo que también es conocida como “la chica del clima mexicana” se paseó ante la cámara vistiendo un sensual traje de baño de una sola pieza con corte asimétrico y una sola manga en tono neón con el que dejó ver sus estilizadas piernas, abdomen plano y por supuesto sus curvas de infarto.

Pero además de girar en repetidas ocasiones para que sus fanáticos puedan admirar su silueta, la ex presentadora del programa ‘Hoy’ reveló sensuales ángulos mientras canta, sonríe y baila.

Tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, las imágenes fueron calificadas con miles de reacciones en forma de corazón, además de superar los 2 millones de reproducciones que confirman su popularidad dentro de las comunidades virtuales.

Las atrevidas sesiones fotográficas que realiza para su contenido exclusivo en la plataforma de OnlyFans no solo le ha dejado jugosas ganancias económicas, pues con ello se sigue ganando la aprobación de su público y no pierde oportunidad para recurrir a otras redes sociales en las que comparte una “probadita” de lo que podrán encontrar si se suscriben.

Un claro ejemplo fue la breve grabación publicada en su cuenta oficial de TikTok, donde logró elevar la temperatura con otra serie de movimientos que realizó mientras viste un conjunto de lencería de red y transparencias en color negro, detalle que agradecieron más de 50 mil usuarios con un “me gusta”. @iamyanetgarcia 🤫🔥🌶️ You know where to find the rest of the video ♬ sonido original – iamYanetGarcia

