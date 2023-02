Yanet García, “la chica del clima” eleva la temperatura posando con mínima lencería traslúcida de encajes

No cabe duda que Yanet García es toda una experta a la hora de llamar la atención dentro de las redes sociales, en donde su belleza se convierte en el centro de atención prácticamente todos los días, pues este es uno de los escaparates favoritos para promover el atrevido contenido que comparte con sus fanáticos de OnlyFans, por lo que volvió a posar con un sensual conjunto de lencería de encajes que expuso al máximo su escultural silueta.

“La chica del clima mexicana” saltó a la fama como presentadora de televisión logrando en poco tiempo el reconocimiento como una de las presentadoras más sensuales gracias a su trabajo al frente de la sección del clima del programa ‘Gente Regia’ y años más tarde en el matutino ‘Hoy’, ambos de Televisa; pero el éxito no solo se limitó a la pantalla chica ya que su vida dio un giro tras convertirse en una de las modelos más populares de Instagram, red social en la que actualmente está a punto de conquistar a 15 millones de seguidores, ante quienes disfruta compartir sus exigentes rutinas de ejercicio y da consejos para lograr una figura de infarto, además de destacar la importancia de un estilo de vida saludable.

Sin embargo, también ha utilizado las comunidades virtuales para exponer algunos adelantos de lo que sus verdaderos admiradores podrán disfrutar su se suscriben por $20 dólares al mes en OnlyFans, donde expone su torneada figura por medio de acaloradas imágenes.

Y en uno de sus más recientes “probaditas”, la modelo de 32 años elevó la temperatura al posar con un sexy conjunto de lencería de encajes y transparencias color negro, pero como ya es costumbre, expuso su curvilínea silueta.

La imagen que fue expuesta para desear una buena noche a sus enamorados, terminó cautivando a miles de ellos, pues de inmediato reaccionaron con una lluvia de corazones rojos y cumplidos.

Y aunque esta fue una de las postales favoritas, poco antes compartió un acalorado video en el que apareció modelando un body de terciopelo negro que dejó en evidencia sus curvas, especialmente cuando dio la espalda a la cámara para dejar ver uno de sus mejores ángulos. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

