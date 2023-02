Niurka no se arrepiente y ataca otra vez a Paty Navidad deseando salga “más flaquita” de La Casa de los Famosos

Niurka Marcos volvió a dejar claro que no se arrepiente de haber criticado el cuerpo de Paty Navidad, incluso a pesar del regaño de su hija Romina, por lo que una vez más aseguró que ojalá la actriz “salga más flaquita” de La Casa de los Famosos 3.

Hace unos días la vedette cubana reveló que su hija le reclamó por hablar del cuerpo de Paty Navidad, quien actualmente participa en el reality de Telemundo, pues no le parece que haya dicho que: “cómo ha engordado” y que era una de las actrices más bellas pero ahorita “qué feo cuerpo tiene”.

Tras las fuertes declaraciones, Mamá Niu, como es llamada cariñosamente por su público, reiteró que no se arrepiente de lo que expresó.

“Yo tuve una reacción natural que la voy a seguir sosteniendo, cuando yo vi el video dije: ‘Wow, ¿Qué le pasó? Tan bella que era”, mencionó ante la prensa mexicana.

Incluso aseguró que en caso de que se siga hablando del tema hasta que la actriz termine su participación, está dispuesta a enfrentarla repitiéndole su comentario.

No obstante, volvió a lanzar un comentario que la colocó nuevamente en el ojo del huracán, pues en esta ocasión expresó sus deseos de que Paty Navidad salga de ‘La Casa de los Famosos‘ con algunos kilos menos.

“Están tratando de hacer más grande un comentario que yo hice, lo voy a seguir diciendo, y ojalá que cuando salga, como allá adentro de ese lugar donde te hacen pasar hambre, salga más flaquita para que ya ella pueda salir así y diga: ‘ya perdí unos kilitos'”.

Y reiteró que no cometió ninguna falta y mucho menos dijo algo en específico: “Yo dije que se había abandonado”, recordó.

Tras la polémica que se originó, los fanáticos de la actriz y cantante sinaloense retomaron una charla que esta tuvo con sus compañeros del reality, en donde acepta que no está en su mejor momento en cuanto a físico se refiere, pero esto no le preocupa porque ella ha logrado el éxito gracias a su talento.

“Soy actriz, no estoy flaca, no estoy bella, pero soy talentosa y me considero un buen ser humano. Perdón, pero me da mucha tristeza que nada más la gente se concentre en físico externo y lo que yo he logrado no ha sido por bella, sino por talentosa“, se escucha decir a Paty Navidad.

