El mayor acto de magia de Patrick Mahomes le da a Kansas City Chiefs otro campeonato del Super Bowl

GLENDALE, Arizona – Se suponía que Patrick Mahomes no podía correr por la lesión de tobillo. Muchos quarterbacks en su posición ni siquiera estarían en la cancha para jugar. Pero mientras los minutos finales del Super Bowl LVII caían en la noche de Arizona, el MVP de la NFL hizo su más grande acto de magia.

Mahomes se escapó en carrera de 26 yardas para meter a los Chiefs en la zona roja y pocas jugadas después el pateador Harrison Butker hizo un gol de campo de 26 yardas restando 8 segundos, para darle a Kansas City un triunfo de 38-35, el segundo campeonato de los Chiefs de Mahomes en cuatro años.

Los Chiefs se coronaron a pesar de una actuación monstruosa de Jalen Hurts, quarterback de Philadelphia (3 carreras de touchdown y un pase de TD), quien hizo historia junto a Mahomes en el primer duelo de mariscales de raza negra en un Super Bowl. Fue una batalla de tremendas ofensivas y solo hubo cuatro patadas de despeje en el partido.

Los Eagles ya no tuvieron oportunidad de responder debido a un castigo cometido por el esquina James Bradberry en tercera oportunidad al sujetar a JuJu Smith-Schuster. Eso permitió a los Chiefs quemar casi todo el tiempo que restaba. Incluso la defensa de los Eagles trató de dejarse anotar con poco menos de 2 minutos, pero los Chiefs no mordieron el anzuelo.

Mahomes, que acabó con 21 de 27 pases, 182 yardas, 3 pases de TD, cero interceptados y 44 yardas por carrera, lanzó dos pases de anotación en el cuarto periodo para liderar la voltereta de los Chiefs contra un equipo que en opinión de los expertos y el público en general era más completo.

Los Chiefs tomaron su primera ventaja del partido (28-27) hasta cuando restaban 12:04 minutos del cuarto periodo con un pase de Mahomes de 5 yardas a Kadarius Toney, contra una defensa confundida que mordió el polvo ante la creatividad del entrenador Andy Reid, quien desarmó a la defensa del equipo con el que se dio a conocer como entrenador en la NFL.

Y casi de inmediato, los Chiefs volvieron a marchar tas una devolución de patada de 65 yardas de Toney. Poco después, Patrick Mahomes, quien el jueves fue premiado como MVP de la temporada, encontró a Skyy Moore solo en jugada de 4 yardas para aumentar la ventaja 35-27 con 9:22 minutos por jugar.

Pero Jalen Hurts conectó un pase de 45 yardas con DeVonta Smith y enseguida anotó en la enésima jugada tipo rugby de la noche para los Eagles. Fue su tercer touchdown por carrera. Luego llevó el balón en una personal por fuera del tackle izquierdo y rompió una tacleada para la conversión de 2 puntos que puso el emocionante empate de 35-35 en el marcador.



Philadelphia dominó la primera mitad 24-14, teniendo el balón 22 de los 30 minutos y manteniendo fuera del campo a Mahomes, quien se resintió del tobillo derecho tras una tacleada cerca del intermedio.

Pero Kansas City se metió al juego en su primera posesión del segundo medio con una serie de gran ritmo en la que Mahomes ya no se vio muy afectado por la lesión. Isiah Pacheco anotó desde la yarda 1 para acercar a su equipo 24-21.



Mucho Jalen Hurts en la primera mitad y un susto para KC

Los Eagles, que esta temporada rompieron varios récords corriendo el balón, abrieron el marcador en la misma primera serie del juego con touchdown del quarterback Hurts en una zambullida desde dentro de la yarda 1, coronando una serie de 75 yardas para levantar de su asiento a los actores Bradley Cooper y Kevin Hart, dos conocidos fanáticos del equipo.



Pero la respuesta de los Chiefs fue inmediata, con una serie relámpago en la que Isiah Pacheco, el corredor de sangre dominicana, se vio bien. Sumó 76 yardas por carrera en el juego. Mahomes, con buen toque, conectó con Travis Kelce en pase de 18 yardas para empatar el juego 7-7 a la mitad del primer periodo y poner el tono de un duelo de alto calibre.

Fue el touchdown 16 del ala cerrada en postemporada, rebasando a Rob Gronkowski en el segundo lugar histórico y solo detrás de los 22 de Jerry Rice.

Mahomes to Kelce but make it Super.



Mientras sus dos hijos -ambos considerados entre los mejores de la NFL por años- batallaban en la cancha, Donna Kelce observaba el partido desde la suite del comisionado Roger Goodell. La mamá fue una de las personas más mediáticas de toda la semana teniendo como colofón el duelo sin precedentes entre Jason y Travis. Ella había dicho que les escribió una sentida carta a ambos pidiéndoles darlo todo en la cancha.

En la primera jugada del segundo periodo, y luego de que los Chiefs fallaron un gol de campo de 42 yardas, Philadelphia dio un descontón. Hurts tuvo gran protección y soltó un bombazo a la zona de anotación donde A.J. Brown hizo un buen ajuste detrás del esquina novato Trent McDuffie, realizando una atrapada espectacular de 45 yardas que puso el 14-7 en el marcador.



Sin embargo, en la siguiente posesión de Philadelphia, Hurts se vio acosado detrás de la línea cerca del medio campo por el linebacker Nick Bolton y soltó el balón. El propio Bolton recogió y devolvió 36 yardas para anotación, empatando el juego por segunda vez. Bolton tuvo más adelante otro fumble devuelto para touchdown, pero fue anulado al determinarse que la jugada había sido un pase incompleto.



Restando 2:20 minutos de la primera mitad, Hurts aprovechó una gran bloqueada del centro Jason Kelce para anotar en carrera de 4 yardas, su segundo TD, para adelantar a los Eagles 21-14. Los campeones de la NFC se la jugaron dos veces en cuarto down en la serie de 12 jugadas, 75 yardas y 7:19 minutos.

Orgullo indígena en el estadio y celebridades en la cancha

El estadio, que fue sede del Super Bowl por tercera vez, mostró en su fachada exterior el arte de la artista local Lucinda “La Morena” Hinojos, quien es indígena y chicana. El partido se jugó con el techo retractil abierto dado el espléndido clima.

Como es costumbre, el Super Bowl contó con numerosas estrellas y personalidades. Esta vez una de ellas fue alguien que hace mes y medio puso a la NFL en pausa: Damar Hamlin, el defensivo profundo de los Buffalo Bills, quien fue salvado sobre la cancha de juego tras colapsar por una colisión en Cincinnati. Hamlin fue presentado antes del partido junto a todo el personal médico que le ayudó a sobrevivir.

Damar Hamlin is honored before today's game along with first responders and medical professionals from the @BuffaloBills, @Bengals and University of Cincinnati Medical Center 💙🧡



Watch #SuperBowlLVII on FOX and the FOX Sports App: https://t.co/KhaCw7GmJv 📺📱 pic.twitter.com/M0F2p0lx7x— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) February 12, 2023

Otra fue Dak Prescott, el quarterback de los Dallas Cowboys, presentado en la cancha con su trofeo Walter Payton al Hombre del Año que obtuvo el jueves. Pero Prescott fue abucheado fuertemente, sobre todo por los aficionados de los Eagles, rivales tradicionales de los Cowboys.

El Super Bowl LVIII se realizará en Nueva Orleáns. Hasta entonces, los Chiefs ostentarán la corona de la NFL.

