“Mis hermanos y yo teníamos ese juguete”: La bola de Clark Hunt, el dueño de los Chiefs, que le dio nombre al gran juego llamado Super Bowl

PHOENIX – “Super Bowl”. Dos palabras que cuando están juntas son mágicas, que significan fútbol americano, NFL atención mundial, pasión y gloria deportiva.

Los Kansas City Chiefs buscarán este domingo su segundo título del Super Bowl en los pasados cuatro años y tercero en total. Pero no muchos saben que el término “Super Bowl” fue creado hace más de medio siglo por Lamar Hunt, venerado fundador de los Chiefs, inspirado en un juguete que tenían sus hijos.

Uno de ellos, Clark Hunt, es el actual dueño y CEO de los Chiefs, el hombre que el domingo podría recibir de manos del Comisionado de la NFL el trofeo Vince Lombardi otra vez. En una charla con La Opinión, el magnate habló sobre el éxito actual de su franquicia y recordó la curiosa y fascinante historia de como su juguete de infancia le dio nombre al evento más visto en el mundo año tras año.

– ¿Qué le ha permitido a usted construir esta máquina bien aceitada llamada Kansas City Chiefs que siempre está peleando por el campeonato?

“Bueno, yo creo que realmente debemos darle crédito al trabajo que han hecho nuestro entrenador en jefe Andy Reid y nuestro gerente general Brett Veach. Los dos trabajan juntos extremadamente bien. El pasado receso de temporada tuvimos muchos cambios de personal. Brett (Veach) hizo un trabajo fantástico al firmar a jugadores que han podido contribuir. Obviamente tener a Patrick Mahomes es una gran parte de la ecuación. Ojalá que podamos ganar el domingo, pero es realmente crédito a esos dos hombres por el éxito que tenemos”.

– Cuando Patrick Mahomes obtuvo ese gran contrato (10 años por $450 millones de dólares) la gente reaccionó: ¡Wow, qué contrato! Pero, ¿usted cree que de hecho fue un buen negocio para la franquicia, incluso como un “descuento”, considerando todo lo que él trae a la mesa?

“Sí. Patrick Mahomes es el mejor quarterback en la National Football League, no creo que haya alguien que discuta eso. Más importante, él es una gran persona y un gran líder, lo cual es muy importante en el vestidor. Y tenerlo bajo contrato por un largo periodo de tiempo nos hace posible seguir construyendo el equipo a su alrededor y, ojalá, tener muchas oportunidades más de llegar al Super Bowl en el futuro”.

– Por último, su padre Lamar Hunt fue el creador del nombre de Super Bowl, este gran juego que la gente ama. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerda usted de tal historia?

“Bueno, en 1966 cuando la American Football League y la National Football League se estaban fusionando, mi papá estaba en una reunión con otros dueños de equipos. Ellos hablaban acerca de este nuevo juego de campeonato que tendrían al final de la temporada. Uno de los dueños le preguntó: ‘¿Estás hablando de ese juego o del juego de campeonato de la conferencia?’. Mi papá respondió: ‘El juego final, tú sabes, el Super Bowl’. Él simplemente lo soltó así. Todos se quedaron callados porque nunca lo habían escuchado, y luego siguieron con sus negocios, pero el nombre se quedó y entonces empezaron a decirle el Super Bowl.

“Al comisionado de la NFL no le gustaba. Pete Rozell pensaba que carecía de sofisticación y por eso es que fue hasta el Super Bowl III que se empezó a usar ese término. Los dos primeros fueron llamados como Juego de Campeonato Mundial AFL – NFL, un nombre horrible para un juego de campeonato. Así que el nombre Super Bowl empezó en el tercer Super Bowl porque los fans y los medios lo habían adoptado. Cuando le preguntaron a mi papá cómo se le ocurrió ese nombre, dijo: ‘Bueno, dos cosas: siempre me gustó el fútbol americano colegial, he ido a muchos tazones (bowls), y luego mi esposa les compró a mis hijos este nuevo juguete que han estado rebotando por toda la casa. Ese juguete era el ‘Superball’. Mis hermanos y yo teníamos ese juguete y jugábamos a rebotarlo. Y así es como a mi papá se le ocurrió lo de Super Bowl”.

– Su juguete le dio nombre al Super Bowl, su juguete…

“Sí, mi juguete. Yo tenía como 2 años de edad”.

Y ahora los Chiefs de Clark Hunt jugarán de nuevo por el Super Bowl.

