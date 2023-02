Tras conmoción por suicidio de niña víctima de bullying en Nueva Jersey, superintendente renuncia

El superintendente del distrito escolar de Nueva Jersey donde Adriana Kuch, de 14 años, fue atacada por estudiantes en un pasillo de la Central Regional High School in Berkeley Township y murió por suicidio días después, renunció.

Adriana fue encontrada muerta en su casa de Bayville dos días después del ataque del 1 de febrero en una escuela secundaria. El ataque fue grabado y los cuatro estudiantes involucrados en el asalto fueron suspendidos y acusados, dijeron las autoridades.

El Distrito Escolar Regional Central anunció el sábado que había aceptado la renuncia del superintendente Triantafillos Parlapanides.

“La familia de Central Regional continúa lamentando la pérdida de uno de nuestros hijos”, se lee en el comunicado, que se publicó en el sitio web del distrito. “El Distrito Escolar Regional Central está evaluando todas las denuncias actuales y pasadas de intimidación”.

Parlapanides había sugerido en entrevistas con periódicos que Adriana usaba drogas y que su padre había rechazado las ofertas de ayuda del distrito.

En una entrevista con el New York Post, el padre de Adriana, Michael Kuch, acusó a Parlapanides de “culpar” a su hija y dijo que no le habían ofrecido asesoramiento sobre drogas. El padre agregó que su hija había experimentado con un vaporizador de marihuana, pero no con otras drogas.

De los cuatro estudiantes que presuntamente participaron en el ataque, uno fue acusado de agresión con agravantes, otro de acoso y otros dos de conspiración para cometer agresión con agravantes, dijo el viernes el fiscal del condado de Ocean, Bradley D. Billhimer

Sus nombres no han sido revelados. NBC News no suele nombrar a los menores acusados ​​de delitos, ni siquiera a los acusados ​​como adultos.

“Cada menor y su tutor recibieron una copia de su denuncia y son liberados en espera de futuras comparecencias ante el tribunal”, dijo Billhimer.

Michael Kuch dijo que varios estudiantes atacaron a su hija mientras caminaba con su novio en el pasillo.

Kuch expresó su indignación por el manejo del incidente por parte de la escuela y dijo que nunca llamaron a la policía a pesar de que Adriana se desmayó y tenía moretones en el cuerpo.

Leer más:

Jesús “El Rey” Zambada es el “testigo importante” en el juicio contra Genaro García Luna

Mars Wrigley es multada con miles de dólares luego de que dos trabajadores cayeran en una tina con chocolate

Avión militar derriba nuevo objeto no identificado sobre el lago Huron, en frontera con Canadá