Alejandro Fernández acepta que se le “pasaron las cucharadas” en pleno palenque y se equivocó

Hace unas semanas Alejandro Fernández se presentó en el palenque de León, Guanajuato, como parte de su tour “Hecho en México”, en donde estuvo acompañado por su hijo Alex y ambos ofrecieron un inolvidable espectáculo en el incluso recordaron al gran Vicente Fernández, convirtiendo esta noche en una de las más ovacionadas.

Sin embargo, una lluvia de emociones provocó que bebiera de más, imágenes que de inmediato se viralizaron en redes sociales generando reacciones de todo tipo, desde aquellos que lo apoyaron hasta quienes lo señalaron por supuestamente faltarle al respeto a su público.

Y aunque el intérprete de temas como “Me Dediqué a Perderte” y “Hoy Tengo Ganas de Ti” evita dar explicaciones referentes a escándalos como este, decidió romper el silencio y ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’ compartió lo que realmente sucedió aquella noche.

“No pude comer absolutamente nada, no traía nada en el estómago, me ganó todo lo emocional para ver una mala foto, si así lo quieren ver. Me ganó el sentimiento y me solté a llorar como bebé porque además estaba pensando en mi padre en ese momento porque a Alex le había ido muy bien ese día y le estaba agradeciendo que nos acompañara”, reveló.

“El Potrillo” recordó que lo pero no fue la serie de memes y burlas que surgieron en redes sociales, pues lo que realmente le dolió fue la reacción de su madre, Doña Cuquita Abarca y su novia Karla Laveaga, quienes le llamaron la atención por lo sucedido.

“Mi novia la tóxica fue la primera que me llamó a decirme: ‘te veías super mal‘. Pero la que sí me preocupó fue mi mamá porque ella nunca me habla ni me dice nada“, explicó.

Luego de entrar a las redes sociales para ver las imágenes que circulaban, aseguró que eran más escandalosas de lo que en realidad sucedió, pues esa noche él estuvo consciente de todo lo que estaba viviendo, aunque acepta que se le “pasaron las cucharadas”.

“Sí sentí que se me pasaron las cucharadas, pero hasta que llegué a mi cuarto de hotel, me acuerdo perfectamente de todo. Veo los videos y ni cómo defenderlo, pero las cosas sucedieron, así pasaron y me equivoqué”. Alejandro Fernández

El hijo de Vicente Fernández confía en que esta es una experiencia que le servirá para seguir creciendo como artista, y espera que pasen muchos años más antes de que vuelva a verse involucrado en un escándalo similar, pues es algo de lo que no se siente orgulloso.

Alejandro Fernández anuncia nueva gira por Estados Unidos

Tras aclarar la polémica, Alejandro Fernández recurrió a sus redes sociales oficiales para anunciar su gira “Amor y Patria” que arranca el 8 de septiembre de este 2023 y en la que tiene contemplado visitar California, Nevada, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, entre otras.

“¡Volvemos a USA con mi gira #AmorYPatria2023 para todos aquellos que viven sus raíces y llevan en la sangre el verdadero amor a sus orígenes”, escribió junto a la publicación.

También te puede interesar:

–Alejandro Fernández comparte el escenario con su hijo y conmovido recuerda cuando cantaba junto a Vicente Fernández

–Alejandro Fernández es captado en aparente estado de ebriedad durante su concierto en Guanajuato

–Doña Cuquita confiesa lo que ‘platica’ con Vicente Fernández después de muerto: “Creo que anda por acá”