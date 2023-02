El entrenador del Bayern crítica al PSG por fingir que Kylian Mbappé y Lionel Messi no jugarían el partido de Champions League

El Paris Saint Germain se enfrentará al Bayern Múnich en el partido de ida de la UEFA Champions League en uno de los encuentros más emocionantes de la fase eliminatoria de la Copa de Europa.

El equipo parisino, que perdió 3-1 ante el Mónaco, no contó con Kylian Mbappé y Lionel Messi en los últimos partidos y se rumoró que tal vez no podrían disputar el encuentro ante el Bayern Múnich, pero para Julian Nagelsmann eso fue una táctica para despistar del PSG.

“No creo que vaya a ser baja, creo que no se sabe exactamente cómo es su lesión. Lo que dice el parte médico no es muy claro, son vaguedades. Podrían estar jugando al póquer y no declarar la lesión exacta, pero también podrían estar jugando al póquer y decir que está fuera pero que no esté fuera”, declaró Nagelsmann.

El francés Kylian Mbappé, el argentino Lionel Messi y el italiano Marco Verratti participaron este lunes en el entrenamiento del París Saint-Germain un día antes del duelo de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich y entran en la lista de convocados.

Mbappé, Messi y Verratti participaron en la primera parte de la sesión en la ciudad deportiva del club en Saint-Germain-en-Laye, la que era accesible a los periodistas.

Mbappé se entrenó con el grupo por segundo día consecutivo, pese a que inicialmente los médicos le habían augurado una ausencia de tres semanas en la lesión que sufrió el pasado 1 de febrero.

Messi, por su parte, estuvo ausente en el partido del pasado sábado contra el Mónaco y tampoco se entrenó el domingo, tal y como estaba previsto, para cuidar los problemas en los isquios que sufrió el pasado miércoles en el duelo copero contra el Olympique de Marsella.

El argentino sí parece que estará a disposición de Galtier para medirse al Bayern y entrar en el once inicial.

Lo mismo sucede con Verratti, que tampoco jugó contra el Mónaco pero ya se entrenó con el grupo este domingo

