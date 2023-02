Gerardo Torrado consiguió su primer triunfo como director técnico en la Kings League

Gerardo Torrado está en una nueva etapa como entrenador del equipo Pio FC de la Kings League de Gerard Piqué. Este equipo fue creado por la streamer mexicana Rivers.

Tras las primeras fechas del torneo, Torrado no había podido ganar, pero lo hizo este domingo con marcador 5-0 ante el equipo Jijantes del periodista Gerard Romero. Desde diciembre el Pio FC no había podido ganar.

Torrado, antes de entrenar en la Kings League, fue director deportivo de las Selecciones Nacionales Mexicanas, pero dejó el puesto cuando el representativo Sub 20 perdió la posibilidad de ir a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Bien, contento, sobre todo por el equipo y los chavales, que desde el día uno no dejaron de trabajar y se pusieron la camiseta de Pío. Desafortunadamente no habíamos podido ganar, hoy verlos contentos, ganando contundentemente, me da mucha alegría, por ellos y por toda la gente que nos sigue y no nos ha dejado de apoyar”, comentó Gerardo Torrado, luego de la victoria.

Jijantes de Gerard Romero tomó varias decisiones tras la contundente derrota ante el equipo de Gerardo Torrado y ya no estarán con el jugador Jonathan Soriano por “compromisos profesionales”.

“La decisión se ha tomado de forma conjunta. Os lo iba a decir antes del partido, pero es una decisión que hemos tomado Jijantes y el mismo jugador porque tiene unos compromisos profesionales que le impiden venir a entrenar. Pido el máximo respeto por Jonathan. Quiero agradecerle todo lo que ha hecho durante esta temporada”, informó el propietario del club derrotado por Pío FC”, comentó.

Porcinos FC, equipo de Ibai Llanos, se mantiene como líder del torneo con 15 puntos al igual que Saiyans FC de The Gregf. Los mejores 4 equipos del torneo de siete contra 7 disputarán un final four en el Camp Nou del FC Barcelona.

