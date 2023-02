Silvia Navarro le propone matrimonio al actor Flavio Medina: “Lo amaré para siempre”

Silvia Navarro no pudo ocultar su amor por el actor Flavio Medina, y ante las cámaras de televisión le propuso matrimonio de una vez por todas.

Fue en septiembre de 2022 cuando Silvia Navarro confirmó su romance con el actor Flavio Medina, y con una serie de fotografías en la playa se dejaron ver más enamorados que nunca. Y a pesar de que la actriz ha preferido mantener su vida personal completamente alejada de los reflectores, nuevamente rompió el silencio para gritar su amor proponiéndole matrimonio a su pareja.

Fue ante las cámaras del programa ‘Hoy’ en donde la protagonista de telenovelas como ‘Mi Corazón Es Tuyo’ y ‘Mañana Es Para Siempre’ reveló que está atravesando por una de las mejores etapas de su vida, en la que se encuentra completamente satisfecha en todos aspectos.

Y es que Silvia Navarro podría estar a punto de regresar a las pantallas de televisión, pues confesó que se encuentra “revisando proyectos, leyendo cosas y cerrando otras”, en las que está preparando mucha “cosa bonita” para sus fans, destacando que también es un buen año de manera personal porque goza de una gran relación con el actor Flavio Medina.

Pero fue en ese momento cuando decidió gritar su amor poponiéndole matrimonio a quien considera es su gran amor.

“Flavio cásate conmigo, ya nos cacharon…“, comentó entre risas, para después hablar de la relación que mantienen desde hace más de una década cuando ambos grabaron juntos una telenovela.

“Tenemos una relación de amor desde Amor Bravío, ¿sabes?, lo amo, ¿no lo sabían?, se los cuento, lo amo y lo amaré para siempre“, añadió completamente enamorada.

Aunque en esta ocasión no quiso dar más detalles del proyecto que podría marcar su regreso a la actuación, la actriz agradeció al productor Pedro Oatiz de Pinedo por tomarla en cuenta, pero dejando claro que todavía no es segura su participación.

“Pedro trae un proyecto bien bonito, me gusta mucho cómo está escrito, pero es que luego no se habla de más, creo que hay que darle oportunidad a que sucedan varias cosas antes de dar alguna declaración, no porque no quiera, sino porque hasta que no sea concreto es difícil” agregó

