Grupo musical canceló su show en Tijuana tras amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación

Tijuana volvió a vivir una jornada de violencia y, al parecer, el reponsable de esta situación fue el grupo criminal que ha sembrado terror en casi todo México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Todo se debió a la presentación de un grupo musical al que se le liga con Ismael “El Mayo” Zambada y el Cártel de Sinaloa.

Se trata de Grupo Arriesgado, cuyos integrantes se encontraban realizando una firma de autógrafos en un plaza comercial cuando se desataron disparos en la misma, sin que ninguna persona resultara lesionada, pero sí causando pánico entre los presentes.

Después del susto la agrupación daría un concierto en el Estadio Chevron, el cual fue suspendido por órdenes del Gobierno Municipal. El vocalista de la agrupación, Arturo González, también conocido como Panter Bélico, anunció en sus redes sociales que el evento continuaría, pero después, por el mismo medio, dijo que se cancelaría la presentación.

🔴 El CJNG lanzó prácticamente de Tijuana a #GrupoArriesgado músicos originarios de Culiacán. El vocalista, que se negaba a dejar de tocar, interpreta un corrido para Ismael "El Mayo" Zambada. No es la primera vez que cancelan una presentación. ⬇️⬇️ pic.twitter.com/EDibfxhCNq — Jorge Monroy 🇲🇽 (@gemonroy) February 12, 2023

Aunque no refirió el motivo, en redes sociales se dio a conocer la existencia de una narcomanta dirigida al músico, en la cual se leía: “Arturo González, Panther Bélico de grupo Arriesgado, aquí no es para que andes de bélico ni con tus corridos. Aquí tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso”.

Pero las cosas no terminaron ahí, ya que dos personas identificadas como parte del grupo del crimen organizado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) agredieron con armas de fuego las instalaciones de la empresa de medios Uniradio.

Además, dejaron afuera de las instalaciones una corona fúnebre y una manta con otro mensaje amenazante para la radiodifusora, por haber hecho promoción al concierto del Grupo Arriesgado.

Cabe señalar que dicha agrupación tiene sus orígenes en Sinaloa, interpretan temas del género corrido bélico, y en plataformas alcanzan los 5 millones de escuchas.

En más de una ocasión se les ha relacionado con “El Mayo” Zambada, pues sus canciones hacen referencia directa o indirecta al reconocido narcotraficante.

