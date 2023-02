Jenna Ortega revela lo extenuante que fue para ella trabajar en la serie de Netflix “Wednesday”

Foto: Dia Dipasupil for SCAD / Getty Images

Le serie de Netflix “Wednesday” es una de las más exitosas en la historia de esa plataforma de streaming y ha dado a conocer mundialmente a su protagonista Jenna Ortega; sin embargo, ella recientemente reveló que la preparación para interpretar el personaje titular fue muy intensa, ya que no había mucho tiempo para ensayos.

En una reciente entrevista Ortega, de 20 años, dijo que los horarios de grabaciones le dejaban muy poco tiempo para descansar: “Era presentarte en el set dos horas antes, trabajar de 12 a 14 horas, luego ir a casa y conectarme a Zoom para recibir cualquier lección que tuviera. O llegar a mi apartamento, donde mi profesor de violonchelo ya me estaba esperando. Así era constantemente, y si podías en un fin de semana, si es que no estábamos filmando el sexto día de esa semana, era, ‘Está bien, bueno, entonces tendrás tus lecciones ese día'”.

Para Jenna algo particularmente difícil fue aprender a tocar en ese instrumento la canción “Paint it black” de The Rolling Stones, y desvelarse para lograr su ya famosa coreografía de Wednesday que, curiosamente, está inspirada en la película francesa “Beau travail” de 1999. “No dormía y me jalaba el pelo. Hay muchas llamadas en FaceTime que mi papá recibía y en las que aparezco llorando histéricamente”.

Sin embargo, los resultados dejaron muy satisfecho al director Tim Burton, quien siempre confió en que la actriz lograría dar con la esencia del personaje, y el resultado fue una nominación de Jenna al Golden Globe este año: “Llamaba a mis padres todas las noches presa del pánico porque sentía que era diferente a cualquier trabajo que había hecho antes, en el que normalmente tengo ese tiempo para adentrarme en el personaje. Realmente no tuvimos tiempo para los ensayos. Recuerdo que fue muy estresante y confuso. Hice lo mejor que pude, pero es probablemente el trabajo más abrumador que he tenido”, concluyó.

También te puede interesar:

-Jenna Ortega se niega a tomar papeles de estereotipos negativos contra los latinos

-Jenna Ortega está en el ojo del huracán por filmar su icónica escena de baile en ‘Wednesday’ mientras tenía Covid-19