Megan Fox y Machine Gun Kelly habrían terminado su relación por una supuesta infidelidad

En 2020 la actriz Megan Fox y el cantante de rock Machine Gun Kelly iniciaron una relación muy intensa, pero ahora ésta podría estar tambaleándose luego de unas supuestas discusiones que los distanciaron el pasado fin de semana.

Un informante dijo a People que aunque la pareja no ha cancelado su compromiso Fox sí ha dejado de usar su anillo, cuyo diseño provoca que al ser retirado cause dolor y sangrado en el dedo. La actriz no acudió al concierto que Kelly (cuyo verdadero nombres es Colson Baker) dio el sábado 11 en Arizona y, de manera sorpresiva, al día siguiente dejó de seguir al cantante en Instagram, para después suspender su cuenta en esa red social. Una de las últimas publicaciones de Megan incluía un fragmento de la letra del tema “Pray you catch me” de Beyoncé Knowles, que dice: “Puedes saborear la deshonestidad. Está en tu aliento”.

Los fans de Megan Fox atribuyeron esto a los rumores que han corrido en los últimos días acerca de una supuesta infidelidad de Machine Gun Kelly, quien habría iniciado un romance secreto con la guitarrista Sophie Lloyd. Mientras tanto, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.

También te puede interesar:

-Megan Fox y Machine Gun Kelly beben su sangre con fines rituales, aunque “son sólo unas gotas”

-Megan Fox ignora a Machine Gun Kelly antes de posar en una alfombra roja