Muere un hombre en un gimnasio de México y se dan cuenta hasta el día siguiente

Muchas personas tienen rutinas establecidas, que al no cumplirse a cabalidad generan una señal de alerta para sus seres cercanos. Lamentablemente en varias ocasiones sí son un indicador de que algo no está bien. Así ocurrió en la Ciudad de México, cuando un hombre no volvió a su casa y su familia temió lo peor. Tras buscarlo, lo encontraron al siguiente día muerto dentro de un gimnasio.

Además del dolor propio de la pérdida, la familia de David Zamudio acusa que hubo varias irregularidades y creen que empleados de la sucursal del gimnasio -uno perteneciente a una cadena de renombre- ocultaron el cuerpo de la víctima, por lo que interpusieron una demanda penal por los hechos.

De acuerdo a la cronología de hechos, narrada por medios locales, David diariamente asistía a ese gimnasio por las noches, cuando no llegó a su casa su familia acudió a la sucursal a buscarlo, pero les dijeron que ya no había nadie dentro -pues acababa de cerrar- y no los dejaron pasar.

Pero algo llamó la atención de aquellos que con desesperación buscaban a su ser querido, ya que su camioneta seguía en el estacionamiento de la plaza comercial en la que se ubica el centro deportivo.

Presuntamente el hombre murió de un infarto en el área de entrenamiento, pero al no saber manejar la situación, los empleados escondieron el cuerpo dentro de un baño, e incluso lo dejaron sentado en el retrete.

Fue hasta la mañana siguiente cuando los familiares tuvieron noticias del paradero del hombre, pues volvieron al gimnasio y lograron entrar a la sucursal, descubriendo su cuerpo sin vida en el baño. Tras darse aviso a las autoridades, personal de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad, peritos, agentes de la Policía de Investigación y un Ministerio Público se presentaron en el punto.

La cadena de gimnasios emitió un comunicado informando que para que la investigación se desarrolle con claridad, no dará detalles de lo sucedido, pero colaborará con las autoridades. Asimismo, informó que la sucursal permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

