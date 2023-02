Ana Gabriel anuncia conciertos en Estados Unidos con su “Por Amor a Ustedes World Tour”

La mexicana Ana Gabriel ha dado comienzo a la segunda parte de su gira. Misma que trae a Estados Unidos y con la que se estará presentando en los escenarios de las ciudades más importantes para un total de 20 conciertos.

“Por Amor a Ustedes World Tour”, es el nombre de la gira con la que Ana Gabriel recorrerá los Estados Unidos de la mano de una de las casas productoras más grandes, CMN (Mismos que hicieron la última gira de Bad Bunny y también de Daddy Yankee) Hoy es su primera presentación en San José California y el tour por aquí se extenderá hasta el 3 de junio, cuando cierre en Miami. View this post on Instagram A post shared by @anagabrieloficial

Los Ángeles, Atlanta, Orlando, Atlanta, Austin Houston y Brooklyn son parte de las paradas estratégicas del “Por Amor a Ustedes World Tour”. Además también irá a Puerto Rico y República Dominicana. Ana Gabriel complacerá a su público con sus mejores éxitos que se han mantenido vigente a lo largo de los años. View this post on Instagram A post shared by @anagabrieloficial

“Tierra de Nadie”, “Quién como Tú”, “Simplemente Amigos”, son algunos de ellos. La gira de la cantante mexicana arrancó a comienzos del 2022 y se extenderá hasta mediados del que va en curso. Ana Gabriel tiene más de 40 años de carrera artística. Su particular timbre de voz ronca la hecho ser una de las cantantes hispanas más importantes de la industria del entretenimiento latino.

Para adquirir los boletos del “Por Amor a Ustedes World Tour” o más información de fechas y lugares puedes darle click aquí. Por ahora, les dejamos el videoclip del tema “Cosas del Amor”, que popularizó junto a la cantante Vicky Carr en los años ’80.

