Daniel Elbittar y la razón por la que hizo llorar a su esposa, Sabrina Seara

El actor Daniel Elbittar y su esposa Sabrina Seara han derretido el corazón de sus fanáticos con la tierna interacción en redes sociales que protagonizaron en el marco del Día de San Valentín. ¿Qué detonó su romántica conversación? Aquí te contamos los detalles.

A través de su cuenta de Instagram, el actor del melodrama “El Amor Invencible” aprovechó para publicar un video con el que mostró algunos de los momentos más especiales que ha vivido dentro de su relación con la también actriz.

“Esta fue la primera canción que le dediqué a mi esposa. Wow, han pasado tantos años y tenemos una familia hermosa“, dijo haciendo alusión al tema con el que acompañó el tierno audiovisual. “Te amo con todo mi corazón y hemos podido superar grandes obstáculos, aprender y seguir construyendo juntos”, añadió.

Sin embargo, una de las confesiones de Elbittar que mayor revuelo causó dentro de la plataforma fue aquella propuesta que hizo a su actual esposa. “Como te dije empezando, si quieres caminar juntos agarrados de la mano y cumplir todos nuestros sueños, aquí estoy junto a ti y hoy después de tantos años a tu lado, renuevo esa propuesta que te hice. ¿La aceptas?”, escribió el famoso.

No pasó mucho tiempo antes de que este detalle se viralizara dentro de la plataforma y llegara a oídos de la propia Sabrina Seara, quien no pudo evitar responder con un mensaje del mismo calibre.

“No seas loco chico porque me has hecho llorar de esta manera, y claro que sí acepto. Si bien no ha sido fácil, siempre damos lo mejor de nosotros. Te amo esposo bello”, fue la respuesta que la actriz de melodramas como “El Señor de los Cielos” y “Betty en NY” añadió en la sección de comentarios.

