Ejército de México rinde homenaje a perrito “Proteo”, que murió en trabajos de rescate en Turquía

Con un “Misión cumplida” que retumbó en la base militar de Santa Lucía, junto al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, llegaron a México los restos del perrito “Proteo que murió en Turquía cuando participaba en las labores de rescate del terremoto de 7.1 grados.

Escoltado por decenas de soldados y personal de la Guardia Nacional y Marina de México, los restos del can fueron colocados para recibir los máximos honores de los mandos castrenses.

Homenaje a Proteo , no te olvidaremos . pic.twitter.com/82pf1zJU28 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 16, 2023

Pese a que se especuló sobre un derrumbe como la causa del fallecimiento, el Ejército Mexicano dio a conocer que en realidad perdió la vida debido a su avanzada edad y las extremas temperaturas a las que enfrentó mientras estaba en Turquía.

Según se dio a conocer, “Proteo” formaba parte del escuadrón de rescate del Ejército mexicano por lo que se le reconoció igual que a un soldado. Entre sus logros, como rescatista localizó a 7 personas con vida y logró guiar para la recuperación de 12 cuerpos.

Su trayectoria tuvo tareas en el deslave de Guatemala en 2015, sismo en Ecuador, de 2016, temblor en México, 2017, Huracán Agatha, 2022 y el terremoto en Turquía, en este año.

La primera versión sobre su fallecimiento apuntaba a que el can murió durante un derrumbe.

Juan Carlos Villeda Márquez, manejador de Proteo, en un emotivo mensaje de despedida al perro rescatista mencionó: “Proteo: inalcanzable compañero. Hoy te despedimos agradeciendo tu loable labor en el servicio de este instituto armado en el cual serviste con valor y lealtad en los más de nueve años que trabajé a tu lado, conociendo nuestro México y otros países”.

“Solo me queda agradecerte por haberme traído. Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo. Algún día nos volveremos a ver… Se apagaron tus ladridos, no los escucharé más”, concluyó con voz entrecortada.

Carlos Villeda, su entrenador, dedicó algunas palabras a Proteo, a quien reconoció como un perro fuerte y trabajador.

