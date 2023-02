Grandeliga Miguel Sanó se pronuncia por el crimen cometido por su padre en República Dominicana

El pelotero dominicano Miguel Sanó, actual jugador de los Minnesota Twins en el béisbol de la Gran Carpa, se pronunció a través de un comunicado por los hechos que involucran a su padre como autor del asesinato a su ex pareja en República Dominicana. El hombre de nombre Ricardo Aponte está siendo perseguido actualmente por las autoridades de ese país.

“He estado en los Estados Unidos en esta temporada baja, completamente concentrado en prepararme para la próxima temporada de béisbol. Me enteré de la lamentable situación en la cual está involucrado mi padre biológico en la República Dominicana a través de los medios de comunicación, al igual que el público en general“, escribió Sanó.

“Para ser claros, su verdadero nombre es Ricardo Aponte y no lleva el apellido de mi mamá (Sanó), el cual no me crió cuando era niño ni manteníamos ningún tipo de relación. La persona que me crió como si fuera mi padre biológico es Franscico Ernesto Soriano. Envío mis pensamientos y oraciones a las víctimas y sus familias. No tengo más comentarios“, finalizó Sanó en un contundente mensaje a la opinión pública tras el lamentable hecho.

Comunicado de Miguel Sanó sobre el caso que involucra a su padre.@z101digital @ZDeportes pic.twitter.com/m5E58GsaqH — Héctor Gómez (@hgomez27) February 14, 2023

Ricardo Aponte habría abandonado a Miguel Sanó apenas siendo un niño

Anteriormente el pelotero había sido preguntado por su padre en una entrevista con el periodista Yancel Pujols, y el grandeliga habría confirmado que su padre los había abandonado a él y a su madre desde muy jóvenes, pero que sin embargo no le guardaba ningún tipo de rencor. También afirmó que lo había visto en varias ocasiones y que además el sujeto vivía de él.

Esto nos dijo Miguel Sanó en Fenway Park de Boston, a propósito del comunicado que envió a los medios en estos días. Gracias a Freddy Escott por pasarme este corte. Ya you know. pic.twitter.com/Oi3SoIbhVK — Yancen Pujols (@YancenPujols) February 15, 2023

En el comunicado el pelotero dominicano deja claro que Franscico Ernesto Soriano, su padrastro, es quien ha visto por el como un verdadero padre biológico, totalmente distinto a la manera en que se comportó Ricardo Aponte, su padre biológico.

Cabe destacar que Sanó afirmó que no dará más declaraciones al respecto sobre el citado caso y se solidarizó con las víctimas y los familiares afectados.

