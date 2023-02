Rihanna quiere lanzar su nuevo álbum este mismo año

Rihanna anunció su segundo embarazo luego de su comentada actuación durante el medio tiempo del Super Bowl, pero eso no será un pretexto para que la artista vuelva a dejar esperando a sus fans por un nuevo álbum, según sus recientes declaraciones a la edición británica de la revista Vogue.

La cantante originaria de Barbados expresó su deseo de presentar pronto una nueva colección de canciones: “Quiero que sea este año. Honestamente, sería ridículo si no fuera este año. Pero quiero divertirme. Quiero hacer música y también hacer videos”.

Hace algunos meses Rihanna comenzó su regreso triunfal a la música con el lanzamiento de “Lift me up”, tema principal de la película “Black panther: Wakanda forever” que está nominado al premio Oscar en la categoría de Mejor Canción Original. Muchos pensarían que ha sido el único track que ha grabado en los últimos cinco años, pero ella misma comentó que nunca ha dejado de hacer música: “Me di cuenta de que si sigo esperando hasta que esto se sienta bien, perfecto y mejor tal vez siga tomando una eternidad y tal vez (el álbum) nunca salga, y no, no estoy dispuesta a eso. Tengo mis ideas en mi cabeza, pero todavía no puedo decirlas en voz alta”.

