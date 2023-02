Se prepara una versión de la película animada “How to train your dragon”, ahora con actores

Los estudios Universal han dado a conocer que ya se prepara una adaptación -ahora con actores- de la película de 2010 “How to train your dragon”, que obtuvo un éxito a nivel mundial y que dio pie a dos secuelas estrenadas en 2014 y 2019, respectivamente.

Esas películas, que se han convertido en clásicos del género de animación, fueron dirigidas por Dean DeBlois, quien también está a cargo de este nuevo proyecto. “How to train your dragon” se desarrolla en la época de los vikingos y muestra las aventuras de Hiccup, un chico que se hace amigo de un dragón llamado Toothless. Aún no se ha dado a conocer el nombre de los actores que llevarán los roles protagónicos en el filme, aunque obviamente los dragones será lo único generado por computadora.

El estreno en Estados Unidos de esta cinta de “How to train your dragon” está programado para el 14 de marzo de 2025. La saga ha sido un raro caso en el que los tres filmes han nominado al premio Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación; su éxito ha generado también tres series de televisión, un parque temático y un espectáculo sobre hielo.

