Usando leggings deportivos Kate del Castillo lanza patadas e informa que ya tiene cuenta de TikTok

A través de sus historias de Instagram Kate del Castillo compartió videos en los que aparece usando ceñidos leggings y lanzando patadas a un costal mientras se ejercita, para después darles a sus fans una sorpresa: “Pues les tengo una buena y una mala noticia. Ya tengo TikTok, esa es la mala. La buena es que pues no me van a ver cantando ni bailando ni haciendo nada de esas cosas que no me gustan. Pero pues sí, finalmente. TikTok.

Tras debutar en esa red social la actriz mexicana cuenta ya con más de 16,000 seguidores y ha publicado tres videos, entre los que destaca uno en el que recuerda a su mascota Lola. También promocionó el final de “Volver a caer”, la serie de Vix+ que protagoniza y en la que interpreta a una mujer que mantiene un romance prohibido. @realkatedelcastillo #InlovingmemeoryofLola #FInding Lola In loving memories of my Lola. Miss you Lola #RIPLOLA #inlovigmemoryoflola #petlove #doglove ♬ TO THE MOON – Jnr Choi & Sam Tompkins @realkatedelcastillo La final de Volver a Caer se acerca, no te lo puedes perder por #ViXPlus El episodio 6 estará disponible este Viernes por @vixplus #katedelcastillo #volveracaer ♬ original sound – Kate del Castillo

En Instagram Kate obtuvo más de 234,000 likes tras publicar un TBT que encantó a sus seguidores y que la muestra hace varias décadas acompañada de su familia. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje: “Buenos viejos recuerdos”. View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

