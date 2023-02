FC Barcelona en peligro: UEFA podría expulsarle de competiciones europeas por escándalo arbitral

El FC Barcelona podría dejar de jugar competiciones europeas y ser expulsado por la UEFA en caso de que se compruebe que los pagos efectuados al por ese entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira a través de su empresa DASNIL 95, se hicieron con el objetivo de conseguir “favores arbitrales” durante los partidos de la Liga española.

De acuerdo con información reseñada por el ’20 Minutos’, el reglamento de la Champions League, la Europa League y la Conference League asegura en el apartado ‘g’ del artículo 4, que los clubes no pueden haber participado de ninguna manera en la alteración ilícita de encuentros de cualquier competición, tanto a nivel nacional como internacional.

“No haber estado implicado directa y/o indirectamente, desde la entrada en vigor del apartado 3 del artículo 50 de los Estatutos de la UEFA, es decir, el 27 de abril de 2007, en ninguna actividad dirigida a amañar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional y confirmarlo por escrito a la administración de la UEFA”, dice con respecto a los criterios de admisión.

La normativa subida en la página web del organismo es clara con respecto a las pautas de elegibilidad de los clubes. Aunque no sería una sanción como tal, la UEFA sí podría denegar la entrada del FC Barcelona en las competiciones europeas al considerar que incumple requisitos de admisión.

Sanciones FC Barcelona

Según este medio y la interpretación de varios expertos, el FC Barcelona no podría recibir sanción deportiva debido a que el hecho ya habría prescrito. “Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si estas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses”, reza la nueva ley del Deporte en España en su artículo 30.

Es decir, como ya transcurrieron cincos años desde que se produjeron los hechos, el club no podría recibir sanción deportiva. Algo que también confirmó el presidente de La Liga, Javier Tebas. Sin embargo, este incidente no prescribe para la FIFA y el organismo podría actuar de oficio hasta 2028 ya que el tiempo estimado para la prescripción es de 10 años, según informó OK Diario.

