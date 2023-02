José José: Quién se quedó con la herencia del cantante y los detalles que se saben hasta el momento

Vaya escándalo se ha creado con respecto a la herencia del cantante mexicano José José; y es que a cuatro años de su fallecimiento continúan las especulaciones sobre el destino final de los bienes que el famoso adquirió en vida.

Hoy en día se estima que José José dejó una herencia de un millón y medio de dólares pagados por Televisa gracias a la producción de una serie biográfica, una casa en Miami, así como el 8% de los derechos de las canciones que interpretó durante más de 50 años de trayectoria.

Si bien hasta entonces la situación se había llevado de forma “discreta” entre los hijos del cantante y su ex esposa Anel Noreña, unas recientes declaraciones emitidas por el expresidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) sacudieron al medio artístico.

De acuerdo con Mario Castillo, se pagó una jugosa cantidad de dinero a la hija del cantante por sus regalías. “Tuve que mandarle 4 millones de pesos a Marysol, porque los había dejado a ellos como herederos. En la ANDI se firma una carta donde uno designa a quién le deja sus regalías”, declaró en entrevista con Rosita Pelayo y Jorge Zamitiz.

Como era de esperarse, estas declaraciones no hicieron más que detonar una ola de dimes y diretes que fueron expuestos ante el actual presidente de la asociación, José Elías Moreno. “Yo no tengo ahorita la información, no tengo ni los papeles. Tengo que platicarlo con el jurídico de la ANDI para ver qué es lo que está pasando porque esta es una declaración de Mario Casillas y es responsabilidad de él. Para poder dar una respuesta de la ANDI de ver qué es lo que hay, qué se ha hecho”, detalló.

Laura Núñez, ex representante de José José, sale a desmentir las especulaciones

Ante el revuelo de la noticia, son cada vez más las personas allegadas a José José quienes salen a dar su versión de los hechos. Tal es el caso de la ex representante del famoso, Laura Núñez, misma que decidió compartir el sentir de la familia del cantautor ante lo dicho por la ANDI.

Al respecto informó que si bien los allegados a José José sí realizaron un cobro, este no fue por la exorbitante cantidad que Mario Casillas sacó a relucir.

“Sí hubo un cobro por parte de toda la familia Sosa Noreña, de la señora Anel, de José Joel y la misma Marysol, pero no hubo una cantidad semejante ni tampoco por parte del señor Casillas”, dijo en entrevista con ‘Ventaneando’. “Es mentira, la verdad, el señor Casillas ya no era presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) cuando José falleció y menos cuando se hicieron los cobros”, argumentó.

