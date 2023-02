Michelle Renaud: “Me puse implantes por insegura y casi me cuesta la vida”

Esta semana la periodista Bárbara Bermudo reveló que vivió “una tortura” a consecuencia de la enfermedad de producida por los implantes mamarios, caso que hizo recordar a la actriz Michelle Renaud cómo fue su historia con el mismo padecimiento.

La actriz decidió retirarse los implantes mamarios en 2020 pues su salud se estaba viendo comprometida por los implantes mamarios. Luego del explante, asegura que su vida dio un giro rotundo y que se siente muy bien.

A través de sus historias en Instagram, Michelle compartió su testimonio mostrando una foto del antes (con implantes) y después (sin ellos). Reveló que se sentía insegura y por eso tomó la decisión de realizarse un aumento mamario, sin saber todo lo que esto podría causarle en su cuerpo.

“Me puse implantes por insegura (creencias impuestas por la sociedad). Me los tuve que quitar por salud. Y el regalo fue un shot de seguridad y se fueron muchos síntomas como cansancio extremo, moretones, acné y manchas blancas, marezo con luz blanca, retención de líquidos, baja autoestima, depresión”, comentó.

Captura de pantalla de Instagram

En otra historia con fotografías de ella, la actriz agregó que los implantes casi cobran su vida y que retirarlos le regresó la salud física y mental.

“Tener implantes casi me cuesta la vida. Quitarme los implantes me regresó la salud y me subió la autoestima”, agregó.

Captura de pantalla de Instagram

Renaud colocó en sus publicaciones el video de Bárbara Bermudo llorando para confirmar que ella vivió varios de los síntomas que causa ese síndrome.

“La enfermedad del implante mamario puede ser muy silenciosa o llena de síntomas. La realidad es que el cuerpo batalla todos los días contra ese agente externo. Tarde o temprano puede cobrar factura. Yo por mi parte me siento al 100 desde que me explanté, todos los síntomas se fueron de una”, contó.

Se dio cuenta por una amiga

La actriz de ‘La Herencia’ reveló que se dio cuenta del su problema de salud porque una de sus amigas compartió un video hablando de los síntomas de la enfermedad del implante mamario y ella los tenía, fue entonces que tomó acción.

Para ella la decisión fue la correcta para su ella y para su hijo, porque quería darle una lección. “La estética JAMÁS va a estar por encima de mi salud. ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo a amarse a sí mismo y a su cuerpo? ¡Con implantes en mi cuerpo! Si llego a tener una hija y es plana, ¿Qué mensaje le iba a dar? ¿Opérate?”, escribió en sus redes en aquel entonces.

Cada vez más artistas se retiran sus implantes mamarios por problemas de salud. La presentadora de televisión Bárbara Bermudo informó que tras 17 años con un aumento mamario decidió retirar de su cuerpo lo que estaba afectándolo.

En un video que grabó antes de operarse, y en un día en el que “tocaba fondo”, visibilizó lo que estaba sufriendo a consecuencia de la enfermedad.

“La enfermedad de implantes mamarios es producida por una reacción inflamatoria crónica como mecanismo de defensa de nuestras células contra el cuerpo extraño que son las prótesis y que pueden desencadenar un estado de auto inmunidad que es cuando tus propias defensas dejan de reconocer el cuerpo y lo atacan. La enfermedad fue aceptada en el 2019 por la FDA”, explicó en el texto con el que acompañó el video.

