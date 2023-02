Por qué preocupa al Congreso el futuro del Seguro Social en Estados Unidos

El futuro del Seguro Social en Estados Unidos ha prendido luces rojas en el Congreso, por lo que congresistas de ambos partidos buscan alguna solución lo antes posible.

El problema es que el costo de los beneficios del programa superó la cantidad de fondos que ingresaron en las cuentas en 2021, algo que no sucedía desde 1980, según un reporte de The Associated Press.

Aunado a ello, informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) advirtió que el fondo fiduciario del Seguro Social podría quedarse sin dinero para 2032.

Para evitarlo, el Congreso debe implementar reformas que ayuden a generar más ingresos o reducir los pagos a los beneficiarios.

El director de la CBO, Philip Swagel, reconoció el riesgo sobre el futuro del Seguro Social, pero hay tiempo para evitar mayores problemas, se indica, pero debe haber acciones del Congreso ya que la proyección hacia 2032 puede cambiar considerando otros factores, como la inflación y la demografía.

Swagel agregó que el Ajuste por Costo de Vida (COLA, en inglés) del casi 9% en los pagos del Seguro Social este año afectó los fondos del Seguro Social.

Si bien los beneficiarios del COLA obtienen más fondos, eso tiene otros impactos en las finanzas públicas.

“Creo que hemos aprendido como nación que la alta inflación es muy dañina”, expuso en un evento el viernes pasado. “En cierto sentido, como un tsunami que afecta a toda la nación, y en una forma en que otros efectos económicos negativos no lo hacen”.

Aunado a ello, el envejecimiento de la ciudadanía afecta los ingresos al programa de Seguro Social, ya que éstos dependen del flujo de impuestos sobre la nómina.

Si el Congreso no encuentra una solución distinta, es posible que los beneficiarios del Seguro Social enfrenten reducciones de hasta el 20 por ciento en los pagos.

“No habría ingresos suficientes para pagar los beneficios completos prometidos a tiempo”, dijo Swagel.