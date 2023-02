Tras éxito de Shakira, ahora maestra le pide que saque canción para que sus niños aprendan a multiplicar

Luego de su lanzamiento hace poco más de un mes de la exitosa “BZRP Music Session #53” de Shakira en colaboración con Bizarrap, en la que lanza varias indirectas contra su expareja Gerard Piqué, además de romper varios récords de reproducción en plataforma y mantenerse en los primeros puestos de los tops mundiales, también ha encontrado camino dentro de las aulas de clase.

Pues recientemente se publicó un video donde una profesora graba a sus alumnos bailando y cantando efusiva y entonadamente el éxito de la colombiana. A lo cual la profesora hace un llamado a la cantante solicitando componga una canción con el objetivo de que sus alumnas aprender a multiplicar.

En la grabación que ya se ha vuelto viral, se observa a los pequeños cantando y bailando al ritmo de:

“Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique”.

A lo cual la profesora sorprendida al ver que sus alumnos se saben completa la canción, les dice:

“Voy a decirle a Shakira que me saque una música con todas las tablas de multiplicar, para ver si así se las aprenden”

Por su parte, Shakira no ha reaccionado al video ni a la petición; pero se sabe que la colombiana ya tiene dos próximas canciones preparadas, que también serán colaboraciones. Se trata de una canción con Manuel Turizo que aparentemente se llamará Copa Vacía y otra con Karol G llamada TQG: Te quedó grande.

