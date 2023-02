Esposa de Richard Gere habla de la salud del actor tras ser hospitalizado por neumonía

El actor de Hollywood, Richard Gere, tuvo que ser hospitalizado por neumonía en mientras vacacionaba en México. Su esposa Alejandra Gere ofreció detalles sobre el estado de salud del famoso.

El actor de 73 años se encontraba en su casa de Nuevo Vallarta, lugar a donde viajó para celebrar el cumpleaños número 40 de su mujer. Antes de sus vacaciones, Gere había presentado síntomas respiratorios que se agravaron estando en el viaje y tuvo que ser llevado a urgencias.

En el hospital lo diagnosticaron y habrían dejado en observación durante una sola noche. Fue dado de alta y regresó a casa con prescripción de antibióticos.

Tras circular la noticia en medios de comunicación y redes sociales su esposa se pronunció. La española aseguró que el actor de ‘Pretty Woman’ ya pasó la situación más delicada y que se encuentra recuperándose.

Con una fotografía en la que se observa al actor caminando de espalda junto a ella, y a uno de sus hijos (tienen dos), en un día soleado, se pronunció tras la ola se preocupación.

“Me desperté esta mañana y vi las noticias y todos sus mensajes amables y preocupados, se está recuperando ❤️ @PERSON.firstname mucho mejor hoy! ¡Ya pasó lo peor! ¡Gracias a todos por sus dulces mensajes, realmente los apreciamos!”, escribió para acompañar la foto familiar.

Hace cuatro días ella misma había realizado una publicación parecida en compañía de sus dos pequeños. En esa oportunidad agradeció a quienes la felicitaron en su cumpleaños y manifestó que toda la familia había tenido algunos problemas de salud, pero no especificó qué patología tuvieron.

“Gracias a todos por las felicitaciones de cumpleaños. Después de casi 3 semanas de estar todos enfermos en nuestra familia hoy finalmente me siento mucho mejor. ¡Gracias por todo el amor, te lo devuelvo todo!”, escribió en esa oportunidad. View this post on Instagram A post shared by Alejandra Gere (@alejandragere)

Richard y Alejandra tuvieron un noviazgo de casi tres años. Luego contrajeron nupcias en una ceremonia civil secreta en 2018. Tienen dos hijos pequeños juntos.

El actor estuvo casado en el pasado con la supermodelo Cindy Crawford y también con la actriz Carey Lowell; con esta última tiene un hijo, Homer, de 23 años.

