Guerra en Ucrania | Un aviso a Moscú y 10 horas en tren: cómo fue el viaje secreto de Joe Biden a Kyiv

Fue un viaje audaz que sorprendió al mundo.

Joe Biden llegó este lunes a una zona de guerra que regularmente está bajo ataque.

Los funcionarios de la Casa Blanca describieron la visita inesperada a la capital de Ucrania, Kyiv, como una “sin precedentes en los tiempos modernos”.

Los viajes presidenciales anteriores a Irak y Afganistán durante la guerra tuvieron el respaldo de una fuerte presencia militar estadounidense.

Y a pesar de la especulación generalizada entre el cuerpo de prensa de que Biden podría estar planeando un viaje a Ucrania mientras estaba en Polonia, de todas formas la visita tomó a todos por sorpresa.

Verlo aparecer junto al presidente Volodymyr Zelensky en el corazón de Kyiv y bajo el sonido de las sirenas antiaéreas habla mucho más fuerte que cualquier discurso que pueda pronunciar en territorio polaco.

“Fue arriesgado y no debería quedar duda alguna de que Joe Biden es un líder que se toma el compromiso en serio“, dijo la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield.

A Stars and Stripes wreath at Ukraine’s war memory wall in Kyiv – Joe Biden was here pic.twitter.com/PbviAT2a24

— Jeremy Bowen (@BowenBBC) February 20, 2023