Ana de Armas posa después de la entrega de premios BAFTA, usando botas altas y un vestido demasiado corto

Hace algunos días Ana de Armas acudió a la entrega de premios BAFTA, pues estaba nominada a uno por su trabajo en la película “Blonde”. Y tras la ceremonia no se podía quedar sin una foto de recuerdo, que compartió posteriormente en sus historias de Instagram. Para la ocasión optó por un vestido blanco y botas altas, pero al alzar sus brazos sus piernas quedaron al descubierto, por lo que el mensaje que escribió en su publicación fue: “Me emocioné tanto que el vestido quedó demasiado corto”.

La bella actriz de origen cubano también lució espectacular en las fotografías que fueron tomadas para el número más reciente de la revista Vanity Fair, usando un vestido rojo brillante cuyo escote dejó ver parte de su sostén negro. En la portada de la publicación ella aparece con otras estrellas como Austin Butler, Selena Gomez y Florence Pugh.

Ana no ganó el Golden Globe ni el BAFTA, pero no pierde la esperanza de llevarse el premio Oscar en la próxima entrega, que se llevará a cabo el 12 de marzo. Para ella resultar nominada ha sido un gran logro en su carrera, y lo reflejó en un mensaje de agradecimiento que publicó en esa red social, junto con los nombres de las otras artistas incluidas en la terna de Mejor Actriz: “Wow! Estoy en la luna. Gracias a todos por su amor y apoyo, por todos sus mensajes, llamadas y videos. Mi corazón nunca ha estado más lleno! Qué honor”. ♥️✨ View this post on Instagram A post shared by A N A D E A R M A S (@ana_d_armas)

