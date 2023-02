Está listo para ser DT de Cruz Azul: Hugo Sánchez reveló que hay acercamientos con la directiva y contó cómo fue su última reunión

Hugo Sánchez ya se declaró listo para dirigir a Cruz Azul. Durante el programa de ESPN Fútbol Picante, el Pentapichichi reveló que se ha entrevistado con directivos celestes aún continúan y contó cómo fue su último acercamiento.

El exgoleador del Real Madrid confesó que se ha entrevistado con Óscar Pérez y Víctor Velázquez, coordinador del club y presidente de la Cooperativa Cruz Azul, respectivamente; y que él simplemente está esperando una respuesta de los directivos para tomar las riendas del equipo.

“Yo ya hice mi tarea, en mi cita que tuve con Víctor Velázquez y Óscar (Pérez) y estamos a la expectativa. Estamos listos para cuando tomen la decisión“, comentó durante la emisión más reciente del programa, aunque está consciente de que quizá no sea algo inmediato, puesto que el interinato del entrenador actual podría extenderse unas semanas más.

“Sería coherente (extender el interinato). En pocos días hay muchos partidos, por lo que el cambio de técnico es algo precipitado. Ellos esperarán el momento oportuno para tomar la decisión”, agregó.

¿Cómo fue la reunión de Hugo Sánchez con la directiva de Cruz Azul?

Cuando sus compañeros le preguntaron sobre cómo fue su entrevista con la directiva, Hugo Sánchez reveló que él fue quien más habló, ya que les compartió sus planes y les describió cómo es el proyecto que tiene en mente para mejorar los resultados de Cruz Azul.

“Me preguntaron y yo fui él que se explayó, me expliqué sobre cuáles eran mis planes, cuál era mi ideología, mi metodología de trabajo, mi cuerpo técnico, etc“, acotó.

Finalmente, el Pentapichichi dejó claro que los directivos han sido honestos con él y contó que le dijeron que al mismo tiempo están evaluando otras opciones, ya que buscan conocer varios proyectos para decantarse por el que crean que es el mejor para el club.

“Abiertamente me han dicho que hay otros candidatos, que quieren saber cuál es la manera de pensar de cada uno desde fuera, para saber qué es lo que está haciendo falta en el equipo y cuáles son las ideas que uno puede traer”, concluyó.

