Kate del Castillo recuerda su sentir al término de su matrimonio con Luis García: “Era muy vergonzoso”

El éxito que actualmente goza Kate del Castillo es producto de su talento, arduo trabajo y las lecciones otorgadas por la vida. Una de ellas fue su primer matrimonio, pues estuvo casada con el futbolista mexicano Luis García.

Fue en una charla con la periodista Pamela Cerdeira, donde la actriz habló de “Volver a caer”, la nueva serie donde participa, así como de las luchas y aprendizajes que ha tenido a lo largo de su existencia para llegar al lugar donde está.

“He tenido una vida con unos cuantos topecillos, pero creo que todas las mujeres tenemos esa parte de resiliencia”, dijo Kate del Castillo, para dar paso a hablar de su fallida relación con Luis García.

“Empecemos desde mi primer matrimonio… Éramos como la pareja del año, el futbolista, la actriz, y todo esto y luego lo que vino pues fue muy vergonzoso, no, todo esto de abuso y todo eso fue muy vergonzoso para mí era como estar entre una persona que amas, ilusionada, porque me casé muy ilusionada”, confesó la también empresaria mexicana.

“De hecho, fue de las cosas que me ocupó para venirme acá, a otro país, porque tenía a la prensa encima de mí y era muy vergonzoso lo que estaba pasando”, recordó la protagonista de “La Reina del Sur”.

Kate del Castillo habló de cómo le afectó su encuentro con “El Chapo”

Kate del Castillo también habló de cómo le afecto en su carrera, el hecho de ser sometida a una investigación por parte de las autoridades mexicanas, luego de su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Tras el citado hecho, la actriz se volvió productora y se dedicó a realizar sus propios proyectos en la pantalla chica.

“Porque me encontraba justo en este momento de mi vida donde nadie me contrataba, donde me quitaron contratos, donde no tenía dinero, donde tuve que pagar un dineral al gobierno mexicano. Casi tuve que vender mi casa”, contó.

“Yo tuve que pagar porque dijeron que no había pagado impuestos en el año 2010, y por supuesto que pagué porque yo ya estaba viviendo de este lado, claro que pagué acá en Estados Unidos, no tenía por qué pagarlos en México, me hicieron pagar un dineral que apenas acabo de terminar de pagar. Fue un castigo, yo lo veo así, eran todos mis ahorros”, añadió.

Te puede interesar:

–Usando leggings deportivos Kate del Castillo lanza patadas e informa que ya tiene cuenta de TikTok

–Kate del Castillo hace un viaje al pasado y comparte sorprendente foto de su juventud

–Kate del Castillo llama traidor a Sean Penn: “Se metió a mi cama”